Xbox Series'in kırmızı renkli yeni kontrolcüsü tanıtıldı

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Microsoft'un 2020 yılında yeni nesil için çıkarttığı Xbox Series'in yeni kontrolcüsü tanıtıldı. Pulse Red isimli kontrolcü isminden de anlaşılacağı gibi kırmızı rengin yoğunlukta olduğu bir kontrolcü.

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9 Şubat'ta çıkışını yapacak olan kontrolcünün ön kısmı, Mario'yu anımsatan bir kırmızı tonuna sahip. Arka tarafında ise beyaz yoğunluğu görüyoruz. Yurt dışındaki fiyatı ise 64.99 dolar. Bu fiyat mavi kontrolcü ile aynı fiyat ancak siyah ve beyaz kontrolcüden 5 dolar daha pahalı.

Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli değil. Diğer kontrolcülerin fiyatı 1000 TL, bunun da aynı civarda olacağını düşünebiliriz. Aynı şekilde çıkış tarihi de net değil ancak yine aşağı yukarı aynı tarihlerde çıkacağını düşünebiliriz.

Kontrolcünün özellik açısından ekstra bir durumu bulunmuyor, yalnızca rengi farklı. Ancak kırmızının yakıştığını da söylemek gerek. Kontrolcüye ait görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

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https://www.dualshockers.com/xbox-reveals-new-pulse-red-controller/

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