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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series'in kırmızı renkli yeni kontrolcüsü tanıtıldı

    Xbox'ın yeni nesil oyun konsolu Xbox Series'in yeni kontrolcüsü Pulse Red tanıtıldı. İsminden de anlaşılacağı gibi kırmızı ağırlıklı bir kontrolcü.
    14 sa.
    1,5b
    8
    9
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Series'in kırmızı renkli yeni kontrolcüsü tanıtıldı
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    Microsoft'un 2020 yılında yeni nesil için çıkarttığı Xbox Series'in yeni kontrolcüsü tanıtıldı. Pulse Red isimli kontrolcü isminden de anlaşılacağı gibi kırmızı rengin yoğunlukta olduğu bir kontrolcü.

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    9 Şubat'ta çıkışını yapacak olan kontrolcünün ön kısmı, Mario'yu anımsatan bir kırmızı tonuna sahip. Arka tarafında ise beyaz yoğunluğu görüyoruz. Yurt dışındaki fiyatı ise 64.99 dolar. Bu fiyat mavi kontrolcü ile aynı fiyat ancak siyah ve beyaz kontrolcüden 5 dolar daha pahalı.

    Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli değil. Diğer kontrolcülerin fiyatı 1000 TL, bunun da aynı civarda olacağını düşünebiliriz. Aynı şekilde çıkış tarihi de net değil ancak yine aşağı yukarı aynı tarihlerde çıkacağını düşünebiliriz.

    Kontrolcünün özellik açısından ekstra bir durumu bulunmuyor, yalnızca rengi farklı. Ancak kırmızının yakıştığını da söylemek gerek. Kontrolcüye ait görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox Series'in kırmızı renkli yeni kontrolcüsü tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör
    Xbox Series'in kırmızı renkli yeni kontrolcüsü tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör
    Xbox Series'in kırmızı renkli yeni kontrolcüsü tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör



    https://www.dualshockers.com/xbox-reveals-new-pulse-red-controller/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ...F.E.A.R... (Buğra XxX) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kırmızı!
    Beyaz!
    En büyük!
    TÜRKİYE!
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    monacomen 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden yeni bir renk eklemeyi bir yenilik olarak göstermişler anlamadım. Üstelik 5 dolar daha pahalı kırmızı olanı. Acaba plastiğe kırmızı rengi vermek çok mu maliyetli bir şey? Yeni bir müşteri yolma tekniği. Yaparsın 4 farklı renkte kontrolcü insanlar zevkine göre alır oynar. 1000 Lira fiyat koymuşsun onu da yap bir zahmet.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Grbz064 (Ahmet ) 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Dostum nasıl okudun bilmiyorum ama herkes sen gibi 1000 tl ye almıyor bu kolları, yazmış orada 65 dolar diye ve bu renkler özel o yüzden arada ufak bir fark var 5 dolar kadar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Aynı şeyin laciverti 730? malum sitelerden birisinde.
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    DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    birşeyi değiştirmediler renk eklemişler 30 dan fazla renk çeşidi var zaten
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    Fatic (Fatih Karacan) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox one kolundan farkı ne tam olarak malzeme kalitesinde mi bir iyileşme var sadece görünüş neredeyse aynı bir tuş harici
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye..!
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    oly1786 (caner nebi) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha doğru düzgün oyun çıkmadan kontrolcüyü makyajladılar.
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