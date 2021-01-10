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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 ve Xbox Series kontrolcülerinin Steam desteği geliştirildi

    Steam'in PlayStation 5 ve Xbox Series'in kontrolcüleri için yayınlanan desteği, yeni bir güncelleme ile geliştirildi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    2 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 ve Xbox Series kontrolcülerinin Steam desteği geliştirildi
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    Her ne kadar PC oyunculuğunda mouse ve klavye kritik olsa da kontrolcü ile oyun oynamanın keyfi de farklı. Bu yüzden birçok oyuncu konsol almasa bile kontrolcüleri alıp kullanabiliyor. 

    Ayrıca Bkz. "Football Manager 2021 satış rekoru kırdı"

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 kontrolcüsü DualSense'i artık Steam'de kullanabilirsiniz

    Yeni nesil konsolların çıkması ile birlikte yeni nesil kontrolcüler de çıkışını yaptı. Steam her zaman olduğu gibi kısa bir süre sonra konsolların yeni kontrolcüleri için desteğini platforma ekledi. Ancak ne yazık ki çoğu önemli özellik kullanılamıyordu. Son güncelleme ile birlikte de kontrolcü destekleri biraz daha geliştirildi.

    Steam'de Xbox Series kontrolcüsünü kullanan oyuncular artık kontrolcünün "Paylaş" tuşunu kullanabilecek. Ayrıca 4 farklı kontrolcüyü aynı anda artık Steam'e bağlayabileceksiniz. Windows.Gaming.Input API kullanan oyunlara da titreşim özelliği eklendi. Son olarak Xbox Elite kontrolcüsünün desteği de eklendi.

    PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense tarafında ise hala en önemli özellikler olan dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşları özelliği kullanılamıyor. Ancak bu geliştirme güncellemesinde küçük de olsa bir yenilik sunulmuş. Artık DualSense'in LED ışık rengini özelleştirebiliyorsunuz. 

    Bu son güncellemeye dair daha fazla detayı burada bulabilirsiniz.



    https://www.dualshockers.com/steam-xbox-series-x-ps5-controller-support/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    steam a ne desteği gelmiş bırakın bu geyik haberleri !
    yıl başından önce xbox ve sony ve nintendo linux için kontroller sürücülerini serbest bıraktı haliyle tüm işletim sistemleri bunları görebiliyor artık.
    yani desteği verende getirende steam değil !
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    WeDneS (Ercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dualsenseye tam destek bekliyoruz
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