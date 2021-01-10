PS5 ve Xbox Series kontrolcülerinin Steam desteği geliştirildi

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Her ne kadar PC oyunculuğunda mouse ve klavye kritik olsa da kontrolcü ile oyun oynamanın keyfi de farklı. Bu yüzden birçok oyuncu konsol almasa bile kontrolcüleri alıp kullanabiliyor.

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PS5 kontrolcüsü DualSense'i artık Steam'de kullanabilirsiniz

Yeni nesil konsolların çıkması ile birlikte yeni nesil kontrolcüler de çıkışını yaptı. Steam her zaman olduğu gibi kısa bir süre sonra konsolların yeni kontrolcüleri için desteğini platforma ekledi. Ancak ne yazık ki çoğu önemli özellik kullanılamıyordu. Son güncelleme ile birlikte de kontrolcü destekleri biraz daha geliştirildi.

Steam'de Xbox Series kontrolcüsünü kullanan oyuncular artık kontrolcünün "Paylaş" tuşunu kullanabilecek. Ayrıca 4 farklı kontrolcüyü aynı anda artık Steam'e bağlayabileceksiniz. Windows.Gaming.Input API kullanan oyunlara da titreşim özelliği eklendi. Son olarak Xbox Elite kontrolcüsünün desteği de eklendi.

PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense tarafında ise hala en önemli özellikler olan dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşları özelliği kullanılamıyor. Ancak bu geliştirme güncellemesinde küçük de olsa bir yenilik sunulmuş. Artık DualSense'in LED ışık rengini özelleştirebiliyorsunuz.

Bu son güncellemeye dair daha fazla detayı burada bulabilirsiniz.

https://www.dualshockers.com/steam-xbox-series-x-ps5-controller-support/

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