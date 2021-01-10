PS5 ve Xbox Series kontrolcülerinin Steam desteği geliştirildi

Her ne kadar PC oyunculuğunda mouse ve klavye kritik olsa da kontrolcü ile oyun oynamanın keyfi de farklı. Bu yüzden birçok oyuncu konsol almasa bile kontrolcüleri alıp kullanabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Football Manager 2021 satış rekoru kırdı"İlginizi Çekebilir PS5 kontrolcüsü DualSense'i artık Steam'de kullanabilirsiniz
Yeni nesil konsolların çıkması ile birlikte yeni nesil kontrolcüler de çıkışını yaptı. Steam her zaman olduğu gibi kısa bir süre sonra konsolların yeni kontrolcüleri için desteğini platforma ekledi. Ancak ne yazık ki çoğu önemli özellik kullanılamıyordu. Son güncelleme ile birlikte de kontrolcü destekleri biraz daha geliştirildi.
Steam'de Xbox Series kontrolcüsünü kullanan oyuncular artık kontrolcünün "Paylaş" tuşunu kullanabilecek. Ayrıca 4 farklı kontrolcüyü aynı anda artık Steam'e bağlayabileceksiniz. Windows.Gaming.Input API kullanan oyunlara da titreşim özelliği eklendi. Son olarak Xbox Elite kontrolcüsünün desteği de eklendi.
PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense tarafında ise hala en önemli özellikler olan dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşları özelliği kullanılamıyor. Ancak bu geliştirme güncellemesinde küçük de olsa bir yenilik sunulmuş. Artık DualSense'in LED ışık rengini özelleştirebiliyorsunuz.
Bu son güncellemeye dair daha fazla detayı burada bulabilirsiniz.
https://www.dualshockers.com/steam-xbox-series-x-ps5-controller-support/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
yıl başından önce xbox ve sony ve nintendo linux için kontroller sürücülerini serbest bıraktı haliyle tüm işletim sistemleri bunları görebiliyor artık.
yani desteği verende getirende steam değil !