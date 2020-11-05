Xbox Series oyunlarından The Medium Avustralya'da yasaklandı

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Xbox Series ailesi ve PC için yayınlanacak olan, geliştiriciliğini Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren stüdyo Bloober Team'in yaptığı, psikolojik korku oyunu The Medium, Avustralya'da yasaklandı.

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Kotaku tarafından geçtiğimiz günlerde Avustralya Sınıflandırma Kurulu'nun The Medium isimli psikolojik korku oyununu sınıflandırmayı reddettiği ortaya çıkarıldı. Yani bu demek oluyor ki oyun sınıflandırılmadığı için yasaklandı. Ancak bu yasaklanmanın sebebi resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise Avustralya Sınıflandırma Kurulu, oyunun açıklanmamış bir kuralı ihlal ettiğini ve eğer geliştirici stüdyo oyunu değiştirirse, sınıflandırma yaparak oyunun yasağını kaldıracağını açıkladı. Avustralya Sınıflandırma Kurulu'nun açıklamasına göre henüz oyun için bir başvuruda bulunulmamış.

Avustralya Sınıflandırma Kurulu, yine geçtiğimiz aylarda yayınlanan Wasteland 3'ü de "uyuşturucu kullanımı" ile ilgili bir maddeyi ihlal ettiği için yasaklamıştı.

Bloober Team büyük ihtimalle sadece Avustralya sürümü için oyunun kural ihlalinde bulunduğu bölümü değiştirecektir. The Medium, 10 Aralık'ta Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Oyunun son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/the-medium-has-been-refused-classification-in-australia/

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