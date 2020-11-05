Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series oyunlarından The Medium Avustralya'da yasaklandı

    Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren Bloober Team'in yeni oyunu The Medium, Avustralya Sınıflandırma Kurulu tarafından Avustralya'da yasaklandı.
    6 gün
    2,5b
    1
    11
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xbox Series oyunlarından The Medium Avustralya'da yasaklandı
    Tam Boyutta Gör

    Xbox Series ailesi ve PC için yayınlanacak olan, geliştiriciliğini Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren stüdyo Bloober Team'in yaptığı, psikolojik korku oyunu The Medium, Avustralya'da yasaklandı.

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Black Ops Cold War'un istediği depolama alanı tüm platformlar için belli oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı

    Kotaku tarafından geçtiğimiz günlerde Avustralya Sınıflandırma Kurulu'nun The Medium isimli psikolojik korku oyununu sınıflandırmayı reddettiği ortaya çıkarıldı. Yani bu demek oluyor ki oyun sınıflandırılmadığı için yasaklandı. Ancak bu yasaklanmanın sebebi resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise Avustralya Sınıflandırma Kurulu, oyunun açıklanmamış bir kuralı ihlal ettiğini ve eğer geliştirici stüdyo oyunu değiştirirse, sınıflandırma yaparak oyunun yasağını kaldıracağını açıkladı. Avustralya Sınıflandırma Kurulu'nun açıklamasına göre henüz oyun için bir başvuruda bulunulmamış. 

    Avustralya Sınıflandırma Kurulu, yine geçtiğimiz aylarda yayınlanan Wasteland 3'ü de "uyuşturucu kullanımı" ile ilgili bir maddeyi ihlal ettiği için yasaklamıştı.

    Bloober Team büyük ihtimalle sadece Avustralya sürümü için oyunun kural ihlalinde bulunduğu bölümü değiştirecektir. The Medium, 10 Aralık'ta Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Oyunun son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/the-medium-has-been-refused-classification-in-australia/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bshaar387 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Mion
    Burada da mı propaganda yapıyorsun çomar kardeş?
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) bshaar387
    Sözüm ona gelişmiş ülkeleri örnek gösterip baaak nasıl özgürlük var! Türkiyede yaşanmaz deyip, o aşık olduğunuz ülkelerde böyle şeyler olunca dut yemiş bülbül!
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de sansür var diyenlerden çıt yok! Tabi işlerine gelmiyor!
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben bu firmanın korku oyunlarını seviyorum, yani eskiden korku filmi denilen kavram artık gerilim oldu ama o eski korku filmi tadını hala bu firmanın oyunlarında bulabiliyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de sansür var diyenlerden çıt yok! Tabi işlerine gelmiyor!
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bshaar387 6 gün ( Mesaj Silindi ) Mion
    Burada da mı propaganda yapıyorsun çomar kardeş?
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eylül kabus 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu observer oyununu hiç sevmedim. Anca kafa karıştıran, yoğun, karmaşık rengarenk görseller var. Anca kapı ardından birileriyle konuşuyoruz ve kapı çalıyoruz. Hapiste yıllarca kalmış birinin karmaşık beynine giriyoruz, oynarken beynim çorba gibi oldu. Vasat ve sıkıcı. Bir kapıda, kapı ardından, gerizekalı sıkıcı bir seks robotu ile konuşuyoruz. Çok meraklıydım sanki sizin seks robotunuzla konuşmaya. Beyin bulanıklığı yapan gereksiz oyun. Yapımcılar birşeyler yapabilmeye çabalamış ama olmamış. Oyunda özgürlük te yok. Sıkış tıkış mekanlar. Kat kat apartmanlar. Çoğu kapı kapalı. Anca kapı ardından birileriyle konuşuyoruz.

    Bu oyunu oynayacağıma, 2 kez bitirdiğim Everybody's gone to the rapture'ı tekrar bitiririm daha iyi mesela. Gizem ve bilinmezlikten dolayı merak uyandıran bir oyun. Akılda kalıcı. Düşünmeye/sorgulamaya sevk edici.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk yine erteleneceği için bunu oynarım artık tarih aynı
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JonVaynen (Jon Vaynen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yalnız oyun güzel görünüyor gerçekten müzikte bir o kadar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi! 6 gün Sony uyardı: PS5 almak için mağaza önünde kamp kurmayın, çıkış gününde satış olmayacak 6 gün AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı 6 gün PCIe 6.0 standardı gelecek yıl tamamlanıyor 6 gün 109 TL'lik oyun Epic Games üzerinde ücretsiz 6 gün Nintendo Switch'in satışları 68 milyonu geçti 6 gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in 'siber saldırı' açıklamasını yalanladı 6 gün Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim 6 gün TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor 6 gün Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor? 6 gün Skoda'dan emniyet kemeri için 'aydınlatmalı kilit' patenti 6 gün Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı 6 gün PS Store'da popüler bağımsız oyunlara büyük indirimler 6 gün Bitcoin fiyatı 14 bin doları aştı ama piyasa eziliyor 6 gün Yerli Covid-19 aşısının insanlı ilk denemelerine başlandı 6 gün Netflix ve Amazon Prime, RTÜK'ten lisans aldı 6 gün Makyajlı 2021 Nissan Navara karşınızda: Önemli yenilikler ve yeni PRO-4X donanımı 6 gün Samsung; derinlik odaklı yeni ISOCELL Vision sensörünü duyurdu 6 gün PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak 6 gün Huawei Nova 8 SE tanıtıldı: 64 MP kamera, 66W hızlı şarj ve 5G desteği 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Xbox Series oyunlarından The Medium Avustralya'da yasaklandı Sonraki Resmen yürürlüğe girdi: Garanti belgeleri dijitalleşiyor 6 gün Life is Strange ve Vampyr'ı geliştiren stüdyo 6 yeni oyun üzerinde çalışıyor 6 gün Antarktika'da 2 milyon yıllık buz keşfedildi 1 hf. Nvidia GA106 GPU’lu RTX 3060 ve 3050 Ti sızdı 1 hf. Xiaomi Mi Box 4S Pro ile 8K çözünürlük mümkün oluyor 1 hf. Sea of Thieves Xbox Series X ve S için optimize edilecek 1 hf. Rekabet kızışıyor: 20 GB GDDR6X bellekli RTX 3080 Ti gelebilir 1 hf. IGN: PlayStation 5, 1440p çözünürlüğü desteklemiyor 1 hf. NBA 2K21'in yeni nesil sürümünden fragman yayınlandı 1 hf. İngiltere yeni nükleer füzyon reaktöründe 'ilk plazmayı' üretti 1 hf. Başrollerde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın olduğu Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitti 1 hf. Google Pixel 5, ters kablosuz şarj kullanımını kolaylaştıran bir özelliğe sahip 1 hf. Call of Duty: Black Ops Cold War'un istediği depolama alanı tüm platformlar için belli oldu 1 hf. Japonya’nın yeni nesil savaş uçağı F-X için ana yüklenici, Mitsubishi oldu 1 hf. Intel, AMD'ye karşı: 11. nesil masaüstü işlemciler geliyor 1 hf. Bir Afrika ülkesi daha Otokar'ı tercih etti 1 hf. The Witcher 3 Xbox Series X'te inanılmaz bir yükleme hızına sahip 1 hf. Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak 1 hf. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in yurt dışı fiyatlarına göz atın 1 hf. Rami Malek yeni James Bond filmi No Time to Die'ın izleyenleri şaşırtacağını söylüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız