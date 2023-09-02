Xbox Series S 1TB, yeni renk seçeneğiyle çıktı: İşte fiyatı

Yeni tanıtılan Xbox Series S modeli, rengi dışında ekstra sabit disk alanı sunmasıyla dikkat çekici. S serisi fiziksel medyayı kabul etmediğinden tek seçenek sabit sürücü. Önceki sürümler 512 GB ile sınırlıydı. Bu, üç veya dört AAA oyunu yükleyebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin, en yeni oyunlardan Starfield, 130GB yer istiyor. Oyunların ortalama boyutunun 100GB olduğu düşünüldüğüde, yeni Xbox Series S'te yedi veya sekiz oyun tutabileceksiniz. Ancak gün sonunda yeni oyunlar oynayabilmek için eski oyunları silmeniz veya harici sabit disk almanız gerekecek.
Xbox Series S 1TB modeli, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş materyallerden yapılmış çeşitli bileşenler içeriyor. Konsol, nispeten çevre dostu tasarıma sahip diyebiliriz. Microsoft, 2021 S Serisi konsollarla başlattığı trendi devam ettiriyor.
Xbox Series S 1TB fiyatıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.