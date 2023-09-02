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    Anlık Bildirim

    Xbox Series S 1TB, yeni renk seçeneğiyle çıktı: İşte fiyatı

    Microsoft, Xbox Series S 1TB modelini satışa çıkardı. Carbon Black rengiyle siyah severlerin ilgini çeken yeni model, Amazon ve Microsoft mağazasında satışa çıktı.
    Microsoft Xbox Series S 1TB Carbon Black çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, daha fazla depolama alanı isteyen ve siyah rengi sevenler için yeni Xbox Series S modelini piyasaya sürdü. Yepyeni karbon siyahı rengiyle Xbox Series S 1TB modeli online kanallardan satışa çıktı ancak yalnızca dijital sürümü bulunuyor.

    Yeni tanıtılan Xbox Series S modeli, rengi dışında ekstra sabit disk alanı sunmasıyla dikkat çekici. S serisi fiziksel medyayı kabul etmediğinden tek seçenek sabit sürücü. Önceki sürümler 512 GB ile sınırlıydı. Bu, üç veya dört AAA oyunu yükleyebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin, en yeni oyunlardan Starfield, 130GB yer istiyor. Oyunların ortalama boyutunun 100GB olduğu düşünüldüğüde, yeni Xbox Series S'te yedi veya sekiz oyun tutabileceksiniz. Ancak gün sonunda yeni oyunlar oynayabilmek için eski oyunları silmeniz veya harici sabit disk almanız gerekecek.

    Xbox Series S 1TB modeli, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş materyallerden yapılmış çeşitli bileşenler içeriyor. Konsol, nispeten çevre dostu tasarıma sahip diyebiliriz. Microsoft, 2021 S Serisi konsollarla başlattığı trendi devam ettiriyor.

    Xbox Series S 1TB fiyatı

    xbox series s 1tb siyah fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Xbox Series S, disk sürücüyle gelmemesi, daha düşük çözünürlüğü desteklemesi gibi Series X’ten daha uygun fiyatlı olmasını sağlayan eksiklikler içeriyor. 1TB depolama alanlı Xbox Series S’in fiyatı; 350 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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