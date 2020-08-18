Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir

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Microsoft’un bir çok yenilikle birlikte sunacağı Xbox Series X konsolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Yazılım devinin daha ulaşılabilir Xbox deneyimi için tasarladığı Xbox Series S de ufukta belirmeye devam ediyor.

Xbox Series S GPU'su

Bir Twitter kullanıcısının derlediği özellik tablosuna göre Xbox Series S 4 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip GPU ile gelebilir. Şimdiye kadar bilinen Navi 2X GPU’sunun 1.8 GHz’deki performansı göz önünde bulundurulduğunda rakam tutarlı görünüyor.

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Bununla birlikte uygun fiyatlı konsolun ağabeyinin sunacağı 4K60 deneyiminin aksine 2K60 seviyesinde performans göstermesi bekleniyor. SSD, ışın izleme ve daha hızlı işlemci ile gelecek yeni konsolların fiyatını ise zaman gösterecek.

https://mspoweruser.com/xbox-series-s-gpu-3-97-teraflops-1440p-gameplay/

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