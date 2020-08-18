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    Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir

    Yaklaşan yeni konsolların öncesinde fiyatlar tartışılırken uygun fiyatlı Xbox da netleşiyor.
    3 gün
    2,8b
    1
    21
    Oyun Ko...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir
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    Microsoft’un bir çok yenilikle birlikte sunacağı Xbox Series X konsolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Yazılım devinin daha ulaşılabilir Xbox deneyimi için tasarladığı Xbox Series S de ufukta belirmeye devam ediyor.

    Xbox Series S GPU'su

    Bir Twitter kullanıcısının derlediği özellik tablosuna göre Xbox Series S 4 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip GPU ile gelebilir. Şimdiye kadar bilinen Navi 2X GPU’sunun 1.8 GHz’deki performansı göz önünde bulundurulduğunda rakam tutarlı görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 2.1 GHz’de çalışan GPU’suyla gün yüzüne çıktı"

    Bununla birlikte uygun fiyatlı konsolun ağabeyinin sunacağı 4K60 deneyiminin aksine 2K60 seviyesinde performans göstermesi bekleniyor. SSD, ışın izleme ve daha hızlı işlemci ile gelecek yeni konsolların fiyatını ise zaman gösterecek.



    https://mspoweruser.com/xbox-series-s-gpu-3-97-teraflops-1440p-gameplay/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 gün (düzenlendi) en beğenilen 6s
    Boş konuşuyor. Piyasaya çıkan oyunların neredeyse %95'i multiplatform ve bu oyunlar Pc platformunda en düşükten en yüksek sisteme kadar optimize ediliyor, yani sen uçan kaçan devasa açık dünyalı oyun da yapsan, koridor tipi oyun da yapsan fark etmiyor. Çözünürlük, kalite ayarları, ray tracing gibi bir sürü detay var. Series X alan 4k çözünürlükte ultra detaylarda oynarken, bu konsolu alan 1080p'de değişken kalite ayarlarında oynayacak işte. Bu mantıkla bakacaksak Xbox One varken Xbox One X almak gereksiz mi oluyor?
    Boş konuşuyor. Piyasaya çıkan oyunların neredeyse %95'i multiplatform ve bu oyunlar Pc platformunda en düşükten en yüksek sisteme kadar optimize ediliyor, yani ...
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 3 gün No Way Out
    OK Boomer.
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    No Way Out (Mert A.) 3 gün
    X alanlara geçmiş olsun o zaman, oyunlar hep 4 TF ye göre yapılacak. X'in ps5 den daha güçlü olmasının bir önemi kalmayacak.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Önce ortalığı kızıştır daha yeni nesil konsol 4k falan sonra git full hd oyun oynatacak madem full heçd oyun oynıcaktık ne halt etmeye yeni konsolları çıkardınız yapabildikten sonra ps4 pro da xbox one x de yaterli oyun deneyimi sunuyordu sizn yaptığınız tam bi işgüzarlık
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    DH Misafiri 2 gün
    yeni nesilde alınabilecek tek konsol ( türkiye şartlarında )
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    DH Misafiri 2 gün
    Bu şekilde yaparsa x box sony karşısında ezilir bence<br /><br />Yeni bir konsol yapıyosun.Donanım dan kısıyorsun ikiz<br /><br />Kardeş ama bir tanesi sakat doğuyor.sıkıntı benim gibi fakirleri veya 3. Dünya ülkelerine göndercek herhalde<br /><br />Türkiye de bu 3. Dünya ülkeleri arasında..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Oyunları neye ya da hangisine göre optimize edecekler şimdi o soru geliyor insanın aklına.
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 2 gün
    Hem daha güçsüz hem de disk sürücüsü olmayacaksa fiyatında belirgin fark olması gerekiyor. Bu bilgiler doğruysa aralarında 100$ civarı bir fark olacaktır.
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    Rachsuchtig 2 gün
    Bunu al gamepass üyeliğiyle oyna disk okuyucusu da yok zaten
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    DH Misafiri 2 gün
    Tuğla gibi olan big xbox 600 dolar olursa satmaz. Satamayacakları cihazı hype yaptılar. Series S aşırı güçsüz 900p ye düşer. Microsoft yine double epic fail olmuş. En dengeli konsol PS5 ve exclusive oyunlarıyla yine satış rekoru kırar.
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    DH Misafiri 2 gün
    7.5gb ram limiti yüzünden xbox oyunları old gen olarak doğacak.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün
    4 teraflops ile 1080p 60 fps alamazsın ne 2k 60 fpssi.



    Daha da kötüsü bunun rami 8 gb olacak diyorlar. Yeni nesil hikaye olur bütün oyunlar halo infinite gibi çıkar
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün
    Oha, sanki biraz fazla güçsüz olmuş yav bu devirde. Tamam giriş seviyesi falan ama arkadaşında dediği gibi optimizasyonda bir yere kadar. Neredeyse telefon gücünde konsol çıkaracaklar.
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    xbox series s, xbox ve
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