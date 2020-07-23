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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar

    Microsoft'un bugün düzenlediği Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanları haberimizde izleyebilirsiniz.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar
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    Microsoft, bugün düzenlediği Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde şirketin yeni nesil konsolu Xbox Series X ve PC platformlarına gelecek oyunların fragmanlarını yayınladı. Oldukça dolu dolu geçen etkinlikte Halo Infinite, Fable ve Forza Motorsport gibi yapımların fragmanları yayınlandı. Buradaki bağlantıdan etkinliğin tümünü izleyebileceğiniz gibi aşağıdaki fragmanlara da göz atabilirsiniz.

    HALO INFINITE

    343 Industries tarafından geliştirilen yapımın oynanış videosu nihayet yayınlandı. Yaklaşık 8 dakika süren videoda Master Chief’in dalga dalga gelen düşmanlara karşı verdiği mücadeleyi izliyoruz. Oyuna yeni bir mekanikle ekleneceğini de hatırlatalım. Maste Chief, artık tutma kancası kullanabilecek.

    AVOWED

    Obsidian tarafından geliştirilen Avowed, birinci şahıs kamerasına sahip bir rol yapma oyunu olacak.

    FABLE

    Fable, yeniden bizlerle olacak. Oyunu Forza Horizon yapımlarından tanıdığımız Playground Games yapıyor.

    FORZA MOTORSPORT

    Turn 10 imzalı Forza Motorsport, ışın izleme, 4K ve 60 fps desteğiyle yarış hayranlarını kendine bağlayacakmış gibi duruyor.

    TETRIS EFFECT: CONNECTED

    Co-op ve çok oyunculu mod desteği ile TETRIS EFFECT: CONNECTED, ilk olarak sadece Xbox için yayınlanacak.

    DESTINY 2: BEYOND LIGHT

    Destiny 2 Xbox Gamepass’e geliyor. Eylül ayında platforma eklenecek oyunun Beyond Light isimli genişleme paketi, Kasım ayında Game Pass’teki yerine alacak.

    BALAN WONDERWORLD

    Sonic’i geliştiren ekibin başındaki isim Yuji Naka imzalı Square Enix oyunu, 2021 yılında Xbox Series X ve Xbox One için piyasaya çıkacak.

    EVERWILD

    Rare’in son projesinde fantastik hayvanları keşfettiğimiz bir dünyayı arşınlıyoruz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak

    THE OUTER WORLDS: PERIL ON GORGON

    Oldukça beğenilen RPG’nin genişleme paketi, 9 Eylül’de bizlerle olacak.

    TELL ME WHY

    Life is Strange serisinin yapımcısı Dontnod Entertainment’ın yeni projesinde, çocukluk hatıralarını keşfeden ikizleri yöneteceğiz. Bölüm bölüm yayınlanacak oyunun ilk bölümü 27 Ağustos’ta PC ve Xbox One’da oynanabilecek.

    PSYCHONAUTS 2

    Double Fine ve oyuncu Jack Black’i bir araya getiren yapım, oyunun kahramanı Raz’ı 2021 yılında ekranlara getiriyor.

    CROSSFIREX

    Son yılların en iyi oyunlarından Control’ü yapan Remedy ve Crossfire’ı yapan Koreli geliştirici Smilegate’ın ortaklığı ile çıkacak CrossfireX bu yıl bizlerle.

    S.T.A.L.K.E.R 2

    Uzun bir süredir çıkmasını beklediğimiz yapım, Xbox Series X ve PC platformlarına gelecek.

    THE GUNK

    SteamWorld’ün geliştiricilerinin elinden çıkan The Gunk’da üçüncü şahıs kamerasında kontrol ettiğimiz kahramanımızla vıcık vıcık bir dünyada maceraya atılacağız.

    PHANTASY STAR ONLINE 2: NEW GENESIS

    Phantasy Star Online 2 evrenine yeni katılacak yapım,SEGA tecrübesiyle 2021 yılında oyuncularla buluşacak.

    THE MEDIUM

    Blair Witch’i yapan Bloober Team’in korku temalı The Medium’u, oyunun kahramanı Marianne hem gerçek dünya hem de ruhlar aleminde kontrol etmemizi sağlayacak. Oyun Unreal engine ile hazırlanıyor.

    SABLE

    Açık dünyada geçen macera oyunu 2021 yılında bizlerle



    https://www.theverge.com/2020/7/23/21331849/xbox-series-x-games-event-trailers-gameplay-announcements-microsoft Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 24 dk.
    Hellblade'i beklemiştim ama ben [>:]
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    MALTHAEL 30 dk.
    Elden Ring bekledim, tek başına benim için sunumu kurtarabilecek bir oyundu. Olmadı maalesef.
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    -BraveHeart- (Fatih ) 52 dk.
    Halo resmen rezalet. PS3'teki Killzone 2'yi veya 3'ü 4k+HDR+RT yapsan kat kat daha iyi olur
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 sa.
    Gayet yeterli ve dolu gözüküyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa.
    The Medium çok iyi bir oyun olacağa benziyor. Türü sevenler için güzel bir örnek olacaktır. Peşin hüküm verip hayal kırıklığı yaratmak istemem tabii. İnş bilgisayar aleminide ziyaret eder.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 sa.
    Sunum genel olarak öncekin den çok daha iyi di boş boş konuşulmadı peş peşe oyunlar gösteril di ve bu oyunların hepsi game pass gelicek olması çok daha iyi oldu
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    YildirimBuyucusu (Murat Ercan) 2 sa.
    Avowed ve State of Decay 3 beni içine en çok çeken oyunlar oldu. Fable ve Halo Infinite'de baya gazladı açıkçası. Halo:Infinite çoğu kişiye kötü gelmiş, ama ben izlerken gayet beğendim. Özellikle oynanış tarafı beni tatmin etti. Hikaye bazındanda çok tatmin olacağımız garanti gibi duruyor.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 sa.
    Microsoft dolu dizgin özellikle Obsidian'ın Avowed'i, Halo Infinite ve STALKER 2'yi merakla bekliyorum.
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