Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar

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Microsoft, bugün düzenlediği Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde şirketin yeni nesil konsolu Xbox Series X ve PC platformlarına gelecek oyunların fragmanlarını yayınladı. Oldukça dolu dolu geçen etkinlikte Halo Infinite, Fable ve Forza Motorsport gibi yapımların fragmanları yayınlandı. Buradaki bağlantıdan etkinliğin tümünü izleyebileceğiniz gibi aşağıdaki fragmanlara da göz atabilirsiniz.

HALO INFINITE

343 Industries tarafından geliştirilen yapımın oynanış videosu nihayet yayınlandı. Yaklaşık 8 dakika süren videoda Master Chief’in dalga dalga gelen düşmanlara karşı verdiği mücadeleyi izliyoruz. Oyuna yeni bir mekanikle ekleneceğini de hatırlatalım. Maste Chief, artık tutma kancası kullanabilecek.

AVOWED

Obsidian tarafından geliştirilen Avowed, birinci şahıs kamerasına sahip bir rol yapma oyunu olacak.

FABLE

Fable, yeniden bizlerle olacak. Oyunu Forza Horizon yapımlarından tanıdığımız Playground Games yapıyor.

FORZA MOTORSPORT

Turn 10 imzalı Forza Motorsport, ışın izleme, 4K ve 60 fps desteğiyle yarış hayranlarını kendine bağlayacakmış gibi duruyor.

TETRIS EFFECT: CONNECTED

Co-op ve çok oyunculu mod desteği ile TETRIS EFFECT: CONNECTED, ilk olarak sadece Xbox için yayınlanacak.

DESTINY 2: BEYOND LIGHT

Destiny 2 Xbox Gamepass’e geliyor. Eylül ayında platforma eklenecek oyunun Beyond Light isimli genişleme paketi, Kasım ayında Game Pass’teki yerine alacak.

BALAN WONDERWORLD

Sonic’i geliştiren ekibin başındaki isim Yuji Naka imzalı Square Enix oyunu, 2021 yılında Xbox Series X ve Xbox One için piyasaya çıkacak.

EVERWILD

Rare’in son projesinde fantastik hayvanları keşfettiğimiz bir dünyayı arşınlıyoruz.

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THE OUTER WORLDS: PERIL ON GORGON

Oldukça beğenilen RPG’nin genişleme paketi, 9 Eylül’de bizlerle olacak.

TELL ME WHY

Life is Strange serisinin yapımcısı Dontnod Entertainment’ın yeni projesinde, çocukluk hatıralarını keşfeden ikizleri yöneteceğiz. Bölüm bölüm yayınlanacak oyunun ilk bölümü 27 Ağustos’ta PC ve Xbox One’da oynanabilecek.

PSYCHONAUTS 2

Double Fine ve oyuncu Jack Black’i bir araya getiren yapım, oyunun kahramanı Raz’ı 2021 yılında ekranlara getiriyor.

CROSSFIREX

Son yılların en iyi oyunlarından Control’ü yapan Remedy ve Crossfire’ı yapan Koreli geliştirici Smilegate’ın ortaklığı ile çıkacak CrossfireX bu yıl bizlerle.

S.T.A.L.K.E.R 2

Uzun bir süredir çıkmasını beklediğimiz yapım, Xbox Series X ve PC platformlarına gelecek.

THE GUNK

SteamWorld’ün geliştiricilerinin elinden çıkan The Gunk’da üçüncü şahıs kamerasında kontrol ettiğimiz kahramanımızla vıcık vıcık bir dünyada maceraya atılacağız.

PHANTASY STAR ONLINE 2: NEW GENESIS

Phantasy Star Online 2 evrenine yeni katılacak yapım,SEGA tecrübesiyle 2021 yılında oyuncularla buluşacak.

THE MEDIUM

Blair Witch’i yapan Bloober Team’in korku temalı The Medium’u, oyunun kahramanı Marianne hem gerçek dünya hem de ruhlar aleminde kontrol etmemizi sağlayacak. Oyun Unreal engine ile hazırlanıyor.

SABLE

Açık dünyada geçen macera oyunu 2021 yılında bizlerle

https://www.theverge.com/2020/7/23/21331849/xbox-series-x-games-event-trailers-gameplay-announcements-microsoft

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