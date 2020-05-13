Xbox Series X’te 60 FPS geliştiricilere şart koşulmayacak

Yazılım devinin yeni konsoluna yaklaştığımız şu günlerde dikkat çeken bilgiler ortaya çıkıyor. Görünüşe göre 60 FPS sevinci her oyunda yaşanamayacak.

60 FPS geliştiricilere bırakılacak

Xbox pazarlama müdürü Aaron Greenberg’in tweet’ine göre 60 FPS standart olmayacak. Geliştiricilere bırakılacak karar sayesinde geliştiriciler konsolun donanımsal gücünü esnek bir şekilde yönetebilecek.

Ayrıca Bkz. "Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi"

Daha önceleri 60 FPS iddiasıyla kullanıcıları etkilemeyi başaran Xbox Series X görünüşe göre her oyunda 60 FPS seviyesini göremeyecek. Geçtiğimiz gün AC Valhalla için en az 30 FPS açıklaması yapılması da bunu doğrular nitelikte. Diğer taraftan Dirt 5’te 4K60 seviyesinde deneyim elde edilmesi mümkün olacak. Kullanıcılar duruma göre 120 FPS seçeneğine de sahip olacak.

https://mspoweruser.com/xbox-will-not-require-developers-to-reach-60fps-on-series-x/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.