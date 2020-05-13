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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X’te 60 FPS geliştiricilere şart koşulmayacak

    Microsoft’un yaklaşan konsolu öncesinde ilgi çekici detaylar belirmeye devam ediyor.
    2 gün
    2,1b
    1
    28
    Oyun Konsolları
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Xbox Series X’te 60 FPS geliştiricilere şart koşulmayacak

    Yazılım devinin yeni konsoluna yaklaştığımız şu günlerde dikkat çeken bilgiler ortaya çıkıyor. Görünüşe göre 60 FPS sevinci her oyunda yaşanamayacak.

    60 FPS geliştiricilere bırakılacak

    Xbox pazarlama müdürü Aaron Greenberg’in tweet’ine göre 60 FPS standart olmayacak. Geliştiricilere bırakılacak karar sayesinde geliştiriciler konsolun donanımsal gücünü esnek bir şekilde yönetebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi"

    Daha önceleri 60 FPS iddiasıyla kullanıcıları etkilemeyi başaran Xbox Series X görünüşe göre her oyunda 60 FPS seviyesini göremeyecek. Geçtiğimiz gün AC Valhalla için en az 30 FPS açıklaması yapılması da bunu doğrular nitelikte. Diğer taraftan Dirt 5’te 4K60 seviyesinde deneyim elde edilmesi mümkün olacak. Kullanıcılar duruma göre 120 FPS seçeneğine de sahip olacak.



    https://mspoweruser.com/xbox-will-not-require-developers-to-reach-60fps-on-series-x/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hakikidaredevil 2 gün en beğenilen Painkiller.
    Dedi cahil. Olm 2009'da falan popülerdi bu söylemler biraz gelişin.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Painkiller. (Arda Aydın) 2 gün
    insan gözü 60 fps mi algılar zaten
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    hakikidaredevil 2 gün Painkiller.
    Dedi cahil. Olm 2009'da falan popülerdi bu söylemler biraz gelişin.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    AlfaAdam (Mehmet Burak) 2 gün Painkiller.
    Senin o sahip olduğun göz dünyadaki en güçlü kamera

    10bin fps kadar bir yeteneği var.
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 gün
    Valla ciddi ciddi 30fps olucak “yeni” nesil. Oyle olursa kesinlikle bulasmam gider 6bine ekran kartini yenilerim. Yemisim 4k yi 1080p 60fps oynarim
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 1 gün
    sistemin daha fazla ısınıp arıza vermesi ya da gereksiz güç tüketmesi gibi sorunları bertaraf etmişler. gerçi isteğe bağlı olarak sunulacağının da altını çizmişler yani isteyen içerik üreticisi yine 60fps koyabilir bunu diretmemişler sadece (:
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    Anthropomancy (Levent D) 2 gün
    Düne kadar one x kullanıyordum ve satıp 5600 xt tabanlı PC siparişi verdim. İyi ki de böyle yapmışım.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 gün
    bu işin sonu yok, netice de sisteme 5 tane 2080ti da koyulsa bile öyle bir detay kasılır ki sahne de, foto realistik sahne olur ama 15fps üstüne çıkamazsınız, bunun donanımla pek alakası yok. bence geliştiriciler yüksek görsel kalite 4k30fps ya da düşürülmüş görsellik 4k60fps arasında seçim yapacaklar. xbox burda reklam hataları yapıyor, fps ucu açık bir konu üstüne çok duruyorlar. şahsen ben eski nesile göre görsel kalite farkını görmeyi daha çok istiyorum.
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    DH Misafiri 2 gün
    Yani xbox 60 fps yi kaldıramıyor xbox XXL bekleyin demişler. Ayrıca oyunlar xbone limitine takılacak :((
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    xYaKuBux (Yakup Çelik) 2 gün
    60 fps ye alıştıktan sonra 30 fps gerçekten çekilmez oluyor . Elinizde gears 4 varsa eğer oyunu 60 fps olarak online oynayın . Ardından horde moduna alıp 30 fps ye geçin . Bakın ne kadar rahatsız ediyor . Herhangi bir çözünürlükte yapımcılar 60 fps yi artık standart yapmalı . Ubisoft tan zaten çok bir şey beklememek gerek . Hiçbir oyun gösterdikleri gibi çıkmaz . Grafikleri düşürürler sürekli.
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    wither 2 gün
    Merak etmeyin konsolun gücü kaldırdığı sürece 60 fps seçeneğini de eklerler.1080 p olur belki ama eklerler.60 fps çıkan başka oyunlar varken sadece 30 fps yapıp satış adetini düşürmeye gözleri yemez.
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    Jack Rabbit Slims 2 gün
    Valla bu gidişle 500 dolar konsola vereceğime alırım bir RTX 3070 sistemi yükseltir pcden devam ederim, 60 fps olmaması ciddi hayal kırıklığı yaratır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 gün Jack Rabbit Slims
    Aynen oyle ozellikle ulkemizde artik konsolun eskisi kadar esprisi kalmadi. Vergi vs ile 6-7 binler konusuluyor. Gider ekran karti alirim 4k kasmam 1080p 60fps oynarim ve bana fazlasiyla yeter.



    Hayir daha 60fps olayini yapamamislar birde 8k destekliyor falan diye reklam yapiyorlar. Acikcasi bu nesil 60sabitlenmezse konsol defterini kaparim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 2 gün
    1080p 120hz olacaktı hani? Konsollar böyleyse pc de ağlatacaklar bizi
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    AlfaAdam (Mehmet Burak) 2 gün
    Bu büyük sıkıntı

    30 ile 60 fps arasınsa dağlar kadar fark var
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    CGUzmani 2 gün
    Konsolların asıl performansını geliştiriciler eski nesil konsollara oyun geliştirmeyi bıraktığı an götürürüz
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2069 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox 30 fps, konsol ve
    2 etiket daha xbox series x Ev Elektroniği
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