Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi

Tam Boyutta Gör

Epic Games Store'un merakla beklenen yıl sonu kampanyaları bugün itibarıyla resmen başladı. Tam üç hafta sürecek olan kampanyada onlarca kaliteli oyun indirime girmiş durumda. Kampanya 7 Ocak TSİ 19.00'da sona erecek.

Epic Games Store'un klasiklerinden olan 60 TL kuponları da yıl sonu kampanyasında geri döndü. 80 TL üzeri oyunlar da kullanabileceğiniz kuponlara hemen şimdi mağaza üzerinden veya Cities: Skylines oyununu ücretsiz kütüphanenize ekleyerek sahip olabilirsiniz.

Kampanya linkine buradan ulaşabilirsiniz. Şu anda mağazadaki yoğunluk nedeniyle erişimde problemler yaşanabiliyor.

Dikkat çekenler:

Assassin's Creed Odyssey -- 80,70 TL (Kuponla sadece 20,70 TL)

-- 80,70 TL (Kuponla sadece 20,70 TL) Crysis Remastered -- 80,39 TL

-- 80,39 TL Mount and Blade Bannerlord -- 119,00 TL

-- 119,00 TL The Witcher 3 GOTY Edition -- 22,50 TL

-- 22,50 TL Snowrunner -- 96,00 TL

-- 96,00 TL Super Meat Boy -- 2,40 TL

-- 2,40 TL Watch Dogs Legion -- 180,23 TL

-- 180,23 TL Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL

-- 200,33 TL Assassin's Creed Valhalla -- 223,27 TL

-- 223,27 TL Star Wars Squadrons -- 167,66 TL

-- 167,66 TL Star Wars Jedi Fallen Order -- 159,60 TL

-- 159,60 TL Mortal Shell -- 83,30 TL

-- 83,30 TL Death Stranding -- 199,50 TL

-- 199,50 TL Metro Exodus -- 99,60 TL

-- 99,60 TL Ghostrunner -- 126,75 TL

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