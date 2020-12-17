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    Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi

    Epic Game Store'da Yıl Başı İndirimleri resmen start verdi. Mağazada onlarca kaliteli oyun indirime girmiş durumda. Ayrıca 60 TL kuponlar da geri döndü.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    13,8b
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    38
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    17

    Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi
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    Epic Games Store'un merakla beklenen yıl sonu kampanyaları bugün itibarıyla resmen başladı. Tam üç hafta sürecek olan kampanyada onlarca kaliteli oyun indirime girmiş durumda. Kampanya 7 Ocak TSİ 19.00'da sona erecek.

    Epic Games Store'un klasiklerinden olan 60 TL kuponları da yıl sonu kampanyasında geri döndü. 80 TL üzeri oyunlar da kullanabileceğiniz kuponlara hemen şimdi mağaza üzerinden veya Cities: Skylines oyununu ücretsiz kütüphanenize ekleyerek sahip olabilirsiniz. 

    Kampanya linkine buradan ulaşabilirsiniz. Şu anda mağazadaki yoğunluk nedeniyle erişimde problemler yaşanabiliyor.

    Dikkat çekenler:

    • Assassin's Creed Odyssey -- 80,70 TL (Kuponla sadece 20,70 TL)
    • Crysis Remastered -- 80,39 TL
    • Mount and Blade Bannerlord -- 119,00 TL
    • The Witcher 3 GOTY Edition -- 22,50 TL
    • Snowrunner -- 96,00 TL
    • Super Meat Boy -- 2,40 TL
    • Watch Dogs Legion -- 180,23 TL
    • Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL
    • Assassin's Creed Valhalla -- 223,27 TL
    • Star Wars Squadrons -- 167,66 TL
    • Star Wars Jedi Fallen Order -- 159,60 TL
    • Mortal Shell -- 83,30 TL
    • Death Stranding -- 199,50 TL
    • Metro Exodus -- 99,60 TL
    • Ghostrunner -- 126,75 TL


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sayesinde kütüphanem doldu taştı harbiden kralsın Epic..
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar indirimler ocağın 7 sine kadar sürüyor aldığğınız oyunun ücretsiz verilme ihtimali var mesela death stranding gibi ücretsiz oyunlar bitince vermezse alırsınız , şimdi indirimde ve kuponda var deyip death stranding alırsanız sonra bedava olur üzülürsünüz benden söylemesi.

    O yüzden yılbaşına kadar oyun satın almayın derim.
    Arkadaşlar indirimler ocağın 7 sine kadar sürüyor aldığğınız oyunun ücretsiz verilme ihtimali var mesela death stranding gibi ücretsiz oyunlar bitince vermezse ...
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    Yanıtla +14
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes Cyberpunk alıyor şu an.
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 2 gün ( Mesaj Silindi )
    60 tl tek oyun için mi geçerli yoksa birden fazla oyunda kullanabiliyor muyuz ?
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    sleepydragon 2 gün ( Mesaj Silindi ) olağan_şüpheli
    ben az önce division 2 aldım kupon duruyor. bittik abi 80 tl ye kadar her şey 20 tl.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Epic games en büyük krallığı gta 5 i ücretsiz dağıttığı zaman yaptı şimdi de indirimlerle kuponlarla şenlendirmeye devam ediyor.
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    SezerBey247 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Assassin's Creed Odyssey muazzam müthiş mükemmel aşırı derecede güzel ve iyi . Hala almayan varsa gitsin sevgilisine çiçek alsın anca .

    NOT : DLCleri de alın
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    TheKill02 (Samet ÖNDER) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    TOSLA İLE ALIM YAPMAYI UNUTMAYIN BİLGİ ALMAK İÇİN PM ATABİLİRSİNİZ %25 İNDİRİM VAR
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsoldan nasıl oyunu indirebiliyoruz yardımcı olursanız cok sevinirim
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    ozkn-t (Özkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    AC Valhalla indirime girmiş, üstüne 60 TL Epic indirim kuponunu da kullanınca alınabilir seviyeye geliyor. Harika.
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    Heisenberg Marcus Gate (Heisenberg Marcus) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Odyssey'i almak isterim ama pc kaldırmıyor, geforce now dan oynayabilir miyim?
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Steam baksında örnek alsın biraz. Senelerdir aynı oyunları (witcher 3,left 4 dead 2,shadow of mordor,gta v,ets 2) ısıtıp ısıtıp indirim diye sunuyorlar önümüze. Dota 2'yi de bıraktıktan sonra sildim gitti Steam'i.
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    Tastarakay (Tastarakay Han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Assassin's Creed: Valhalla'yı 163 TL'ye hemen kaptım.
    Cyberpunk 2077'ye 250 TL vereceğime, keşke o 250 TL'yi AC[color=#000000]:Valhalla'nın Ultimate Edition'a verseydim
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    general4242 (Salim Baş) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben fiyatlari euro olarak goruyorum ülkeye bir bakdim germany. Zamaninda bi oyunu alabilmek icin cevirmis olabilirim ama simdi degistirilmiyor da. Ne yapmak lazim ?
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    September22 (Umut Ali KOŞAROĞLU) 3 gün ( Mesaj Silindi ) general4242
    Epic web sitesinden gir bölge ayarını yapabilirsin
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    13834 kez okundu.
    25 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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