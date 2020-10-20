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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox uygulaması iOS için de güncellendi

    Yenilenmiş Xbox uygulaması ile artık konsoldaki açtığınız oyuna mobil cihazınız üzerinden devam edebileceksiniz. Ayrıca Xbox Series X ve S konsollarında hızlı kurulum da mümkün.
    2 gün
    1,9b
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox uygulaması iOS için de güncellendi
    Tam Boyutta Gör

    Xbox Series X ve Xbox Series S konsolunun çıkışı arefesinde firmanın Xbox mobil uygulaması da yeni nesle hazır hale geldi. Android sürümünden sonra iOS sürümü de artık oyun aktarımına imkan tanıyacak.

    Xbox iOS uygulaması neler sunuyor?

    Xbox iOS uygulaması orijinalinde Xbox hesabınızı yönetebileceğiniz ve diğer Xbox sahipleri ile sohbet ederek oyun içi fotoğraf paylaşabileceğiniz fonksiyonlara sahipti. Ayrıca Xbox One konsollarının da ilk ayarlarını yapabiliyordunuz.

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    Bu hafta yapılan güncelleme ile artık Xbox Series X ve Xbox Series S konsolu için de ayarlama mümkün hale geldi. Konsol oyunlarında oturum açma ve ekran görüntüleri paylaşma da mümkün.

    En önemlisi konsolunuz açık iken oyunu iOS cihazınıza yansıtabiliyorsunuz. Bluetooth kontrolcü gerektiren özellik ile oturma odanızda konsol oyununa devam edebileceksiniz.

    Project xCloud’dan farklı olarak bu özellikte konsolun açık olması ve ayrıca oyunun konsol üzerinde çalışması gerekiyor. Özellik için Xbox Game Pass Ultimate veya Gold Live aboneliği gerektiğine dair not düşülmüş.

    Xbox Xbox Xbox Xbox Microsoft Corporation Eğlence Ücretsiz 91.4 MB



    https://www.engadget.com/xbox-remote-play-ios-230628909.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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