Xbox uygulaması iOS için de güncellendi

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Xbox Series X ve Xbox Series S konsolunun çıkışı arefesinde firmanın Xbox mobil uygulaması da yeni nesle hazır hale geldi. Android sürümünden sonra iOS sürümü de artık oyun aktarımına imkan tanıyacak.

Xbox iOS uygulaması neler sunuyor?

Xbox iOS uygulaması orijinalinde Xbox hesabınızı yönetebileceğiniz ve diğer Xbox sahipleri ile sohbet ederek oyun içi fotoğraf paylaşabileceğiniz fonksiyonlara sahipti. Ayrıca Xbox One konsollarının da ilk ayarlarını yapabiliyordunuz.

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Bu hafta yapılan güncelleme ile artık Xbox Series X ve Xbox Series S konsolu için de ayarlama mümkün hale geldi. Konsol oyunlarında oturum açma ve ekran görüntüleri paylaşma da mümkün.

En önemlisi konsolunuz açık iken oyunu iOS cihazınıza yansıtabiliyorsunuz. Bluetooth kontrolcü gerektiren özellik ile oturma odanızda konsol oyununa devam edebileceksiniz.

Project xCloud’dan farklı olarak bu özellikte konsolun açık olması ve ayrıca oyunun konsol üzerinde çalışması gerekiyor. Özellik için Xbox Game Pass Ultimate veya Gold Live aboneliği gerektiğine dair not düşülmüş.

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https://www.engadget.com/xbox-remote-play-ios-230628909.html

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