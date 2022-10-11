Gizemli bir Xbox konsolu ortaya çıktı

Xbox bulut oyun konsolu geliyor mu?
Phil Spencer’ın Fallout serisinin yirmi beşinci yılını kutlamak için yayınladığı bir mesajda, rafında yer alan gizemli bir Xbox cihazı göze çarpıyor. Vault Boy heykelinin iki raf üstünde yer alan cihaz oldukça küçük bir kutu.
Spencer bunu bilinçli mi paylaştı yoksa zaten rafında duran bir ürün müydü bilinmiyor. Microsoft hali hazırda bulut oyun konsolu üzerinde çalıştığı için bir örneği Spencer’a da gitmiş olabilir. Güçlü donanım veya bellek gerektirmediği için küçük olması oldukça normal.
Bulut oyun konsolları bununla birlikte sadece internete ihtiyaç duyduğu için standart bir konsolun tecrübesini sunmayabilir. Bu noktada hemen satışa çıkacak bir ürün olmadığı düşünülüyor. Nvidia da kendi bulut oyun hizmetini bir uygulama olarak sunmayı tercih ediyor.
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