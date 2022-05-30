Microsoft, yeni Xbox bulut cihazını onayladı

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Xbox Game Pass sistemi ile büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan Microsoft’un geçtiğimiz günlerde Chromecast benzeri yeni bir dijital akış cihazı üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şirket bugün, kod adı Keystone olarak belirlenen yeni cihaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Proje değişikliğe uğrayabilir

Windows Central üzerinden yeni bir duyuru paylaşan ve iddiaları doğrulayan Microsoft, ''Geçen yıl duyurduğumuz gibi, kod adı Keystone olan ve konsola ihtiyaç duymadan herhangi bir TV'ye veya monitöre bağlanabilen bir oyun akışı cihazı üzerinde çalışıyoruz" sözlerini dile getirdi.

Açıklamalarının devamında ise Keystone cihazının mevcut yinelemesinden uzaklaşma kararı aldıklarını söyleyen Microsoft, ''Öğrendiklerimizi alıp çabalarımızı gelecekte Xbox Bulut Oyunlarını dünyanın her yerinden daha fazla oyuncuya sunmamıza olanak sağlayacak yeni bir yaklaşıma odaklayacağız'' dedi. Bununla birlikte projenin nasıl bir değişikliğe uğrayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmayan şirket, yorum taleplerine yanıt vermekten kaçındı.

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Farklı birçok kaynak şirketin yeni akış cihazını önümüzdeki 12 ay içerisinde piyasaya sürmeyi planladığını iddia etse de, Microsoft'un yalnızca Keystone üzerinde çalışmadığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere şirket, tıpkı Keystone gibi kullanıcıların Xbox servislerine ulaşmalarını sağlayacak bir akıllı TV uygulaması da geliştiriyor.

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