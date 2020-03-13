Xiaomi 110 milyon Redmi Note modeli sattığını açıkladı

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Teknoloji devlerinden Xiaomi, Redmi Note serisini 2014 yılından bu yana üretiyor ve ilk çıktığı günden bu yana da müşterileri tarafından en çok tercih edilen akıllı telefon modelleri diyebiliriz. Zira açıklanan satış rakamları da bunu gösteriyor.

Yeni tanıtılan modeller rakamı yükseltecek

Xiaomi bugüne kadar Redmi Note serisi akıllı telefonlardan dünya çapında 110 milyon adet sattığını açıkladı. Redmi her ne kadar ayrı bir marka olarak konumlandırılmış olsa da, Ar-Ge, üretim ve tedarik zincirinin çoğunu Xiaomi ile birlikte gerçekleştiriyor.

Dün tanıtılan Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max modelleri de bu satış rakamının daha da yukarılara çıkmasına önemli rol oynayacağı ise genel kanı. Uygun fiyatı ve tatmin edici özellikleriyle bilinen Redmi Note modellerinin, ülkemizdeki Android cihaz kullanıcıları tarafından da yoğun olarak tercih edildiğini söyleyebiliriz.

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