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    Xiaomi 110 milyon Redmi Note modeli sattığını açıkladı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2014 yılından bu yana piyasaya sürdüğü Redmi Note modellerinden, bugüne kadar 110 milyon adet sattığını resmi Twitter hesabından duyurdu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi 110 milyon Redmi Note modeli sattığını açıkladı
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    Teknoloji devlerinden Xiaomi, Redmi Note serisini 2014 yılından bu yana üretiyor ve ilk çıktığı günden bu yana da müşterileri tarafından en çok tercih edilen akıllı telefon modelleri diyebiliriz. Zira açıklanan satış rakamları da bunu gösteriyor.

    Yeni tanıtılan modeller rakamı yükseltecek

    Xiaomi bugüne kadar Redmi Note serisi akıllı telefonlardan dünya çapında 110 milyon adet sattığını açıkladı. Redmi her ne kadar ayrı bir marka olarak konumlandırılmış olsa da, Ar-Ge, üretim ve tedarik zincirinin çoğunu Xiaomi ile birlikte gerçekleştiriyor.

    Dün tanıtılan Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max modelleri de bu satış rakamının daha da yukarılara çıkmasına önemli rol oynayacağı ise genel kanı. Uygun fiyatı ve tatmin edici özellikleriyle bilinen Redmi Note modellerinin, ülkemizdeki Android cihaz kullanıcıları tarafından da yoğun olarak tercih edildiğini söyleyebiliriz.



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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf. en beğenilen
    Sonuna kadar hak eden bir seri. Note 3, Note Pro, Note 3, Note 5-Pro, Note 6 Pro, Note 7-Pro, Note 8-Pro ve şimdi Note 9 serisi ile her sene f/p kralı olmayı başardı. Ama giriş-orta sengmentten orta-üst sengmente kaydı. Bizim aradığımız 150 dolarlık cihaz.
    Sonuna kadar hak eden bir seri. Note 3, Note Pro, Note 3, Note 5-Pro, Note 6 Pro, Note 7-Pro, Note 8-Pro ve şimdi Note 9 serisi ile her sene f/p kralı olmayı ba...
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    Sirchade 6 gün
    Eski note 2, note 3, note 4x ve güncel 6 pro kullanıcısıyım, ayrıca evde 2 tane note 8 var. Sonuna kadar her yönüyle parasını hak eden cihazlar. Daha hiçbirinde bir kronik arıza veya donanım arızası çıkmadı. Hiçbir zaman ne pil ömrüyle ne hızıyla yarı yolda bırakmadılar. Note 9 da aynı fiyatlardan gelirse geçiş yapmayı düşünüyorum.
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    yolyordam35 (yol yordam) 1 hf.
    Note 9 pro 4/64 175$ ile iş yapacak gibi duruyor
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf. en beğenilen
    Sonuna kadar hak eden bir seri. Note 3, Note Pro, Note 3, Note 5-Pro, Note 6 Pro, Note 7-Pro, Note 8-Pro ve şimdi Note 9 serisi ile her sene f/p kralı olmayı başardı. Ama giriş-orta sengmentten orta-üst sengmente kaydı. Bizim aradığımız 150 dolarlık cihaz.
    Yanıtla +8
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