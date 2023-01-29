Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından kısa süre önce tanıtılan Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi, eski amiral gemileri ve orta seviye telefonlar için erişime açılmaya başladı. Sistem kararlılığı ve yeni kullanıcı arayüzü geliştirmelerine odaklanan sürüm, şimdi Xiaomi 11T ve POCO F4 için hazır.

Xiaomi 11T ve POCO F4 için Android 13 güncellemesi başladı

2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 11T ve POCO F4, Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bildirilenlere göre kararlı Android 13 tabanlı MIUI 14, her iki telefon için sırasıyla '14.0.3.0 TKWMIXM' ve '14.2.0 TLMEUXM' yapı numaralarıyla geliyor. Bununla birlikte Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, yaklaşık 3,5GB boyutlara sahip.

Android 13 tabanlı MIUI 14, yen arayüz iyileştirmelerine ek olarak bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Bilmeyenler için Foton motoru özelliği, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Böylece sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilecek.

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Yeni güncelleme, an itibariyle Xiaomi 11T için küresel, POCO F4 için Avrupa Mi Pilot beta kullanıcıları için erişime açılmış durumda. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda genel kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

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Xiaomi 11T ve Poco F4 için Android 13 güncellemesi