Xiaomi 11T ve POCO F4 için Android 13 güncellemesi başladı
2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 11T ve POCO F4, Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bildirilenlere göre kararlı Android 13 tabanlı MIUI 14, her iki telefon için sırasıyla '14.0.3.0 TKWMIXM' ve '14.2.0 TLMEUXM' yapı numaralarıyla geliyor. Bununla birlikte Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, yaklaşık 3,5GB boyutlara sahip.
Android 13 tabanlı MIUI 14, yen arayüz iyileştirmelerine ek olarak bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Bilmeyenler için Foton motoru özelliği, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Böylece sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilecek.
Yeni güncelleme, an itibariyle Xiaomi 11T için küresel, POCO F4 için Avrupa Mi Pilot beta kullanıcıları için erişime açılmış durumda. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda genel kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?