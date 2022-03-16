Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X global fiyatları belli oldu

Geçtiğimiz yılın bitiminde Çin’de resmiyet kazanan Xiaomi 12 akıllı telefon serisi 3 ay aradan sonra global pazara çıkıyor. Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X akıllı telefon modellerinin global fiyatları belli oldu.
Xiaomi 12 serisinin global versiyonlarında herhangi bir donanım değişikliğine gidilmemiş ancak vergiler nedeniyle Çin fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 üzerine çıkıyor. Global pazara çıkacak Xiaomi 12 serisinin özellikleri ve fiyatı şu şekilde:
Xiaomi 12 özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.28 inçlik AMOLED 2400x1080
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8GB/12GB LPDDR5
- Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1
- Arka kamera: 50MP+13MP+makro
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 4500mAh, 67W hızlı şarj
- Başlangıç fiyatı: 750$
Xiaomi 12 Pro özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.73 inç 3200 x 1440 piksel E5 Amoled
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8GB/12GB LPDDR5
- Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1
- Arka kamera: 50MP Ana + 50MP Geniş Açı + 50 MP Makro
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 4600 mAh 120W hızlı şarj
- Başlangıç fiyatı: 999$
Xiaomi 12X özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.28 inçlik 120Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 870
- RAM: 8GB/12GB
- Depolama: 128GB/256GB
- Arka kamera: 50MP+13MP+5MP
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 4500mAh, 67W hızlı şarj
- Başlangıç fiyatı: 649$
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