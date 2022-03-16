Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X global fiyatları belli oldu

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Geçtiğimiz yılın bitiminde Çin’de resmiyet kazanan Xiaomi 12 akıllı telefon serisi 3 ay aradan sonra global pazara çıkıyor. Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X akıllı telefon modellerinin global fiyatları belli oldu.

Xiaomi 12 özellikleri neler? 2 ay önce eklendi

Xiaomi 12 serisinin global versiyonlarında herhangi bir donanım değişikliğine gidilmemiş ancak vergiler nedeniyle Çin fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 üzerine çıkıyor. Global pazara çıkacak Xiaomi 12 serisinin özellikleri ve fiyatı şu şekilde:

Xiaomi 12 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.28 inçlik AMOLED 2400x1080

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8GB/12GB LPDDR5

Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

Arka kamera: 50MP+13MP+makro

Ön kamera: 32MP

Batarya: 4500mAh, 67W hızlı şarj

Başlangıç fiyatı: 750$

Xiaomi 12 Pro özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.73 inç 3200 x 1440 piksel E5 Amoled

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8GB/12GB LPDDR5

Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

Arka kamera: 50MP Ana + 50MP Geniş Açı + 50 MP Makro

Ön kamera: 32MP

Batarya: 4600 mAh 120W hızlı şarj

Başlangıç fiyatı: 999$

Xiaomi 12X özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.28 inçlik 120Hz AMOLED

İşlemci: Snapdragon 870

RAM: 8GB/12GB

Depolama: 128GB/256GB

Arka kamera: 50MP+13MP+5MP

Ön kamera: 32MP

Batarya: 4500mAh, 67W hızlı şarj

Başlangıç fiyatı: 649$

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