Xiaomi 12 serisi için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi başladı

Xiaomi 12 serisi için Android 13 güncellemesi hazır
Xiaomi tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 12 serisi, Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Şimdi ise ilk büyük güncellemesini alıyor diyebiliriz. Bildirilenlere göre kararlı Android 13 güncellemesi, Xiaomi 12 serisine V14.0.2.0.TLCMIXM yapı numarasıyla geliyor. Ayrıca Ocak 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiren yeni sürüm, yaklaşık 4,43 GB boyutlara sahip.
Yeni güncelleme, an itibariyle Mi Pilot beta kullanıcıları için erişime açılmış durumda. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde genel kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Xiaomi cihazlara ek olarak, birçok Redmi ve POCO akıllı telefon da yakında MIUI 14'e kavuşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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