Galaxy S23 Ultra için yeni detaylar paylaşıldı: İddialı hoparlör ve kamera geliştirmeleri sunacak

Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerini tanıtacak. Yeni etkinliğe kısa bir süre kala, serinin tepe modeli Galaxy S23 Ultra hakkında bazı ilginç detaylar ortaya çıktı.

Galaxy S23 Ultra’nın yeni özellikleri sızdırıldı

Ice Universe tarafından bildirilenlere göre Galaxy S23 Ultra, daha iyi bir dinleme deneyimi için hoparlör ve bas kalitesinde gözle görülür bir artış sunacak. Yeni cihazda dikkat çeken bir diğer gelişme ise kamera tarafında. Sızıntı kaynağı, Galaxy S23 Ultra’nın yavaş odaklanma sorunlarını ortadan kaldıracağını ve "mükemmel bir sarsıntı önleme" sunacağını söylüyor.

Samsung Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra tasarımı belli oldu 2 gün önce eklendi

Son olarak Samsung, amiral gemisinin mikrofon kalitesinde de önemli bir yükseltmeye imza atacak. Böylece cihazın hem aramalarda hem de video kaydı sırasında daha iyi multimedya deneyimi sunması bekleniyor. Temel Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinin yeni özellikleri içerip içermeyeceği henüz bilinmiyor. Akıllı telefonlar hakkında merak edilen tüm detayların, 1 Şubat tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanacağını söyleyebiliriz.

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Galaxy S23 Ultra iddialı hoparlör ve kamera özellikleri sunacak!