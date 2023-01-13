Galaxy S23 Ultra için yeni detaylar paylaşıldı: İddialı hoparlör ve kamera geliştirmeleri sunacak

Galaxy S23 Ultra’nın yeni özellikleri sızdırıldı
Ice Universe tarafından bildirilenlere göre Galaxy S23 Ultra, daha iyi bir dinleme deneyimi için hoparlör ve bas kalitesinde gözle görülür bir artış sunacak. Yeni cihazda dikkat çeken bir diğer gelişme ise kamera tarafında. Sızıntı kaynağı, Galaxy S23 Ultra’nın yavaş odaklanma sorunlarını ortadan kaldıracağını ve "mükemmel bir sarsıntı önleme" sunacağını söylüyor.
Son olarak Samsung, amiral gemisinin mikrofon kalitesinde de önemli bir yükseltmeye imza atacak. Böylece cihazın hem aramalarda hem de video kaydı sırasında daha iyi multimedya deneyimi sunması bekleniyor. Temel Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinin yeni özellikleri içerip içermeyeceği henüz bilinmiyor. Akıllı telefonlar hakkında merak edilen tüm detayların, 1 Şubat tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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