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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone (1)'in ne zaman tanıtılacağı resmi olarak açıklandı

    Nothing şirketi, bu yaz ilk akıllı telefonu Nothing Phone (1)'i tanıtacağını açıklamıştı. İşte cihazın tanıtılacağı tarih ve detaylar.                           
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    Nothing Phone (1)'in ne zaman tanıtılacağı resmi olarak açıklandı
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    OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan Nothing, 12 Temmuz'da düzenlenecek etkinlikte ilk akıllı telefonu Nothing Phone'un (1)'i tanıtacak.

    Etkinliğin sloganı "İçgüdüye dönüş" ve bu da akıllı telefonun minimalist tasarımına ve Nothing OS kullanıcı arayüzüne bir gönderme olarak değerlendiriliyor. Londra'dan canlı yayın Türkiye saatiyle 16:00'da başlayacak. Akıllı telefonun, 1080 × 2400 piksel (Full HD+ formatı) çözünürlüğüne, 90 Hz yenileme hızına ve HDR10+ desteğine sahip 6.55 inçlik bir ekranla geleceği biliniyor. Kameraların çözünürlüğü hakkında ise henüz bir bilgi yok.

    Nothing Phone (1) fiyatı

    Akıllı telefonun gücünü sekiz çekirdekli ve entegre 5G modemli Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden alacak. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğinden de bahsediliyor. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128 GB kapasiteli bir depolama alanı içerecek. Güç ise USB Type-C bağlantı noktası üzerinden kablosuz şarj ve kablolu şarj desteğine sahip 4500/5000 mAh şarj edilebilir pil ile sağlanacak.

    Nothing Phone (1)'in ne zaman tanıtılacağı resmi olarak açıklandı

    Nothing Phone (1) akıllı telefonun şeffaf arka panele sahip bir kasayla geleceği söyleniyor. Akıllı telefon, Android 12 tabanlı Nothing OS ile birlikte kutudan çıkacak ve fiyatının 500 Euro civarında olması bekleniyor.

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