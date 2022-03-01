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    Xiaomi 12'nin küresel lansmanı 15 Mart'ta yapılacak

    Xiaomi 12 serisinin 15 Mart'ta dünyaya tanıtılacağı bildirildi. Mobil Dünya Kongresi'nde çok fazla boy göstermeyen Xiaomi, yeni amiral gemisinin lansmanına hazırlanıyor.
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    Xiaomi 12'nin küresel lansmanı 15 Mart'ta yapılacak

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 15 Mart Salı günü Xiaomi 12 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının küresel bir sunumunu gerçekleştirecek.

    Xiaomi 12 serisinin Avrupa fiyatları da ortaya çıktı

    Şirket, etkinliği çevrimiçi olarak düzenlemeyi planlıyor. Xiaomi 12 serisinin hangi modellerinin Avrupa ve diğer bölgelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil. Ancak büyük ihtimalle şirket, Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X'in global versiyonlarını duyuracak. Pazarlama kampanyası kameralara odaklanacak ve etkinliğin sloganı "Her sahnede ustalaşın" olacak.

    Xiaomi 12'nin küresel lansmanı 15 Mart'ta yapılacak
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    Hızlı bir hatırlatma olarak, üç telefonun da 50 MP ana kamera ile geldiğini, ancak Pro modelinin, diğer ikisinden daha büyük bir sensöre sahip olduğunu da belirtelim. Söylentilere göre, Xiaomi 12X'in Avrupa'daki maliyeti 600-700 avro, Xiaomi 12'nin 800-900 avro ve Xiaomi 12 Pro'nun ise 1000-1200 avro olacak.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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