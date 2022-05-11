Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı: 20.999 TL'den başlıyor

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Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün ülkemizde düzenlediği etkinlikte Xiaomi 12 serisi akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Şirket geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürdüğü Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Türkiye fiyatlarını da açıkladı.

Amiral gemisi akıllı telefonlar için belirlenen fiyat etiketleri şu şekilde:

Xiaomi 12 [12 GB RAM + 256 GB depolama]: 20.999 TL

Xiaomi 12 Pro [12 GB RAM + 256 GB depolama]: 24.999 TL

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Xiaomi 12 Özellikleri:

Ekran: 6.28 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel

6.28 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim sistemi: Android 12 (MIUI 13)

Android 12 (MIUI 13) Arka kamera: 50 + 13 + 5 megapiksel

50 + 13 + 5 megapiksel Ön kamera: 32 megapiksel

32 megapiksel Batarya: 4.500 mAh, 67W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

4.500 mAh, 67W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C Boyutlar: 152.7 x 69.9 x 8.2 mm

152.7 x 69.9 x 8.2 mm Ağırlık: 179 gr

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Xiaomi 12 Pro Özellikleri:

Ekran: 6.73 inç AMOLED, 3200 x 1440 piksel

6.73 inç AMOLED, 3200 x 1440 piksel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim sistemi: Android 12 (MIUI 13)

Android 12 (MIUI 13) Arka kamera: 50 + 50 + 50 megapiksel

50 + 50 + 50 megapiksel Ön kamera: 32 megapiksel

32 megapiksel Batarya: 4.600 mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

4.600 mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C Boyutlar: 163.6 x 74.6 x 8.2 mm

163.6 x 74.6 x 8.2 mm Ağırlık: 204 gr

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Xiaomi ayrıca Buds 3T Pro kablosuz kulaklık ve TV Stick 4K cihazlarının tavsiye edilen son kullanıcı fiyatını da duyurdu:

Xiaomi Buds 3T Pro: 2.099 TL

Xiaomi TV Stick 4K: 1.319 TL

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Xiaomi 12 serisinin merakla beklenen Türkiye fiyatı açıklandı