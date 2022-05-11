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    Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı: 20.999 TL'den başlıyor

    Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Çinli şirket Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun tavsiye edilen son kullanıcı fiyatını açıkladı.
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    Xiaomi 12 serisinin merakla beklenen Türkiye fiyatı açıklandı
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün ülkemizde düzenlediği etkinlikte Xiaomi 12 serisi akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Şirket geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürdüğü Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Türkiye fiyatlarını da açıkladı.

    Amiral gemisi akıllı telefonlar için belirlenen fiyat etiketleri şu şekilde:

    • Xiaomi 12 [12 GB RAM + 256 GB depolama]: 20.999 TL
    • Xiaomi 12 Pro [12 GB RAM + 256 GB depolama]: 24.999 TL

    Xiaomi 12 serisinin merakla beklenen Türkiye fiyatı açıklandı
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    Xiaomi 12 Özellikleri:

    • Ekran: 6.28 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (MIUI 13)
    • Arka kamera: 50 + 13 + 5 megapiksel
    • Ön kamera: 32 megapiksel
    • Batarya: 4.500 mAh, 67W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
    • Boyutlar: 152.7 x 69.9 x 8.2 mm
    • Ağırlık: 179 gr

    Xiaomi 12 serisinin merakla beklenen Türkiye fiyatı açıklandı
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    Xiaomi 12 Pro Özellikleri:

    • Ekran: 6.73 inç AMOLED, 3200 x 1440 piksel
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (MIUI 13)
    • Arka kamera: 50 + 50 + 50 megapiksel
    • Ön kamera: 32 megapiksel
    • Batarya: 4.600 mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
    • Boyutlar: 163.6 x 74.6 x 8.2 mm
    • Ağırlık: 204 gr

    Xiaomi 12 serisinin merakla beklenen Türkiye fiyatı açıklandı
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    Xiaomi ayrıca Buds 3T Pro kablosuz kulaklık ve TV Stick 4K cihazlarının tavsiye edilen son kullanıcı fiyatını da duyurdu:

    • Xiaomi Buds 3T Pro: 2.099 TL
    • Xiaomi TV Stick 4K: 1.319 TL
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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