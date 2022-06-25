Xiaomi 12 Ultra'nın lansman tarihi ortaya çıktı

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Xiaomi 12 ailesi karşımıza çıkalı epey bir süre geçti. Ancak Xiaomi 12 ailesine ait tüm modeller piyasaya sürülmedi. Bunlardan birisi de Xiaomi 12 Ultra. İşte çok merak edilen Xiaomi 12 Ultra'nın lansman tarihi.

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Xiaomi 12 Ultra, 5 Temmuz'da tanıtılacak

Xiaomi henüz Xiaomi 12 modellerinin tamamını tanıtmadan Xiaomi 13 çalışmalarına başladı bile. Ancak lansman bekleyen hala bir Xiaomi 12 modeli var. Xiaomi 12 Ultra, ilk Xiaomi 12 modellerinin tanıtılmasından aylar sonra tanıtılıyor. Bugün gelen sızıntılara göre 5 Temmuz'da bir etkinlik düzenleyen Xiaomi, bu etkinlikte Xiaomi 12 Ultra modelini tanıtacak.

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Cihazın ilk duyurularını 28 Haziran'dan itibaren paylaşacak olan Xiaomi, 5 Temmuz'da gerçekleştireceği lansmanda Xiaomi 12 Ultra akıllı telefonu tanıtacak. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak olan Xiaomi 12 Ultra, 12GB'a kadar LPDDR5 RAM, 512GB'a kadar depolama, 67W kablolu hızlı şarj desteği, 50W kablosuz hızlı şarj desteği, 4800mAh batarya ve 6,7 inç AMOLED LTPO QHD+ 120Hz ekran gibi özelliklere de sahip olacak.

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