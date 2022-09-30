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    Xiaomi 12T serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı

    Xiaomi önümüzdeki günlerde merakla beklenen Xiaomi 12T serisini tanıtacak. Lansman etkinliği yaklaşırken 200 megapiksel kameralı Xiaomi 12T Pro ve standart Xiaomi 12T'nin Avrupa fiyatları ortaya çıktı
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    Xiaomi 12T serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı
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    Xiaomi çok yakında Xiaomi 12T serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Çinli teknoloji devinin Xiaomi 12T ve Pro versiyonu olmak üzere en az iki model duyurması bekleniyor. Şirketin 4 Ekim'de düzenleyeceği lansman etkinliğine sayılı günler kala cihazların Avrupa fiyatı sızdırıldı.

    Teknik özellikler konusunda henüz çok fazla bilgi yok. Ancak 12T Pro'nun Samsung ISOCELL HP1 tabanlı 200 megapiksel ana kamera sensörüne sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 12T Pro için Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, Xiaomi 12T için ise MediaTek Dimensity 8100 söylentileri var.

    Xiaomi 12T serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı
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    Sızdırılan Avrupa fiyatları şu şekilde:

    • Xiaomi 12T [8/128 GB] = 580 euro
    • Xiaomi 12T [8/256 GB] = 630 euro
    • Xiaomi 12T Pro [8/256 GB] = 770 euro
    • Xiaomi 12T Pro [12/256 GB] = 800 euro

    Lansman önümüzdeki hafta

    Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun sırasıyla 650 ve 850 euro başlangıç fiyatı ile piyasaya sürüleceği bildirilmişti. Yeni sızdırılan fiyatlar daha önce açığa çıkanlardan daha düşük. Bakalım 4 Ekim'de açıklanacak fiyatlar hangi sızıntıyı doğru çıkaracak?

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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