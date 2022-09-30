Xiaomi 12T serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı

Xiaomi çok yakında Xiaomi 12T serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Çinli teknoloji devinin Xiaomi 12T ve Pro versiyonu olmak üzere en az iki model duyurması bekleniyor. Şirketin 4 Ekim'de düzenleyeceği lansman etkinliğine sayılı günler kala cihazların Avrupa fiyatı sızdırıldı.
Teknik özellikler konusunda henüz çok fazla bilgi yok. Ancak 12T Pro'nun Samsung ISOCELL HP1 tabanlı 200 megapiksel ana kamera sensörüne sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 12T Pro için Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, Xiaomi 12T için ise MediaTek Dimensity 8100 söylentileri var.
Sızdırılan Avrupa fiyatları şu şekilde:
- Xiaomi 12T [8/128 GB] = 580 euro
- Xiaomi 12T [8/256 GB] = 630 euro
- Xiaomi 12T Pro [8/256 GB] = 770 euro
- Xiaomi 12T Pro [12/256 GB] = 800 euro
Lansman önümüzdeki hafta
Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun sırasıyla 650 ve 850 euro başlangıç fiyatı ile piyasaya sürüleceği bildirilmişti. Yeni sızdırılan fiyatlar daha önce açığa çıkanlardan daha düşük. Bakalım 4 Ekim'de açıklanacak fiyatlar hangi sızıntıyı doğru çıkaracak?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum