Xiaomi 12T serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı

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Xiaomi çok yakında Xiaomi 12T serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Çinli teknoloji devinin Xiaomi 12T ve Pro versiyonu olmak üzere en az iki model duyurması bekleniyor. Şirketin 4 Ekim'de düzenleyeceği lansman etkinliğine sayılı günler kala cihazların Avrupa fiyatı sızdırıldı.

Resmileşti: Xiaomi 12T serisi 200 megapiksel kamera ile geliyor 1 gün önce eklendi

Teknik özellikler konusunda henüz çok fazla bilgi yok. Ancak 12T Pro'nun Samsung ISOCELL HP1 tabanlı 200 megapiksel ana kamera sensörüne sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 12T Pro için Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, Xiaomi 12T için ise MediaTek Dimensity 8100 söylentileri var.

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Sızdırılan Avrupa fiyatları şu şekilde:

Xiaomi 12T [8/128 GB] = 580 euro

Xiaomi 12T [8/256 GB] = 630 euro

Xiaomi 12T Pro [8/256 GB] = 770 euro

Xiaomi 12T Pro [12/256 GB] = 800 euro

Lansman önümüzdeki hafta

Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun sırasıyla 650 ve 850 euro başlangıç fiyatı ile piyasaya sürüleceği bildirilmişti. Yeni sızdırılan fiyatlar daha önce açığa çıkanlardan daha düşük. Bakalım 4 Ekim'de açıklanacak fiyatlar hangi sızıntıyı doğru çıkaracak?

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