Resmen açıklandı: Xiaomi 12T serisi 200 megapiksel kamera ile geliyor

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Xiaomi CEO'su Lei Jun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Xiaomi Mi 12T serisinin 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağını resmen duyurdu. Deneyimli yönetici kameranın tüketicilerin telefon satın alırken göz önünde bulundurdukları temel faktörlerden biri olduğunu ve bu nedenle görüntü işleme teknolojisini yükseltmeye yatırım yaptıklarını söyledi.

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Son sızıntılara bakılırsa sadece Xiaomi 12T Pro'nun 200 megapiksel kamerayla gelmesi muhtemel. Xiaomi 12T'nin 108 megapiksel kamerayla piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Söz konusu 200 megapiksel sensörün aynı zamanda Motorola Edge 30 Ultra modelinde de kullanıldığını hatırlatalım.

Samsung ISCOCELL HP1 son derece iddialı

Xiaomi 12T Pro f/1.69 diyafram açıklığı, faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği sunan 1/1.22 inçlik Samsung ISCOCELL HP1 sensörüyle karşımıza çıkacak. Kameranın hem gündüz hem de gece çekimlerinde detayları ve renkleri mükemmel bir şekilde koruduğu belirtiliyor.

Xiaomi 12T serisi için açığa çıkan diğer detayları 6.67 inç AMOLED ekran ve 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz. 12T Pro için Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, Xiaomi 12T için ise MediaTek Dimensity 8100 işlemci konuşuluyor. Akıllı telefonların tanıtımı 4 Ekim'de yapılacak.

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Resmileşti: Xiaomi 12T serisi 200 megapiksel kamera ile geliyor