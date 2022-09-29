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    Resmen açıklandı: Xiaomi 12T serisi 200 megapiksel kamera ile geliyor

    Xiaomi çok yakında Xiaomi 12T serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala şirket CEO'su Lei Jun 200 megapiksel söylentilerini resmi ağızdan doğruladı.
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    Resmileşti: Xiaomi 12T serisi 200 megapiksel kamera ile geliyor
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    Xiaomi CEO'su Lei Jun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Xiaomi Mi 12T serisinin 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağını resmen duyurdu. Deneyimli yönetici kameranın tüketicilerin telefon satın alırken göz önünde bulundurdukları temel faktörlerden biri olduğunu ve bu nedenle görüntü işleme teknolojisini yükseltmeye yatırım yaptıklarını söyledi.

    Son sızıntılara bakılırsa sadece Xiaomi 12T Pro'nun 200 megapiksel kamerayla gelmesi muhtemel. Xiaomi 12T'nin 108 megapiksel kamerayla piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Söz konusu 200 megapiksel sensörün aynı zamanda Motorola Edge 30 Ultra modelinde de kullanıldığını hatırlatalım.

    Samsung ISCOCELL HP1 son derece iddialı

    Xiaomi 12T Pro f/1.69 diyafram açıklığı, faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği sunan 1/1.22 inçlik Samsung ISCOCELL HP1 sensörüyle karşımıza çıkacak. Kameranın hem gündüz hem de gece çekimlerinde detayları ve renkleri mükemmel bir şekilde koruduğu belirtiliyor.

    Xiaomi 12T serisi için açığa çıkan diğer detayları 6.67 inç AMOLED ekran ve 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz. 12T Pro için Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, Xiaomi 12T için ise MediaTek Dimensity 8100 işlemci konuşuluyor. Akıllı telefonların tanıtımı 4 Ekim'de yapılacak.

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    anzubesti 5 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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