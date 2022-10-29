Xiaomi 13 Lite, IMEI veritabanında ortaya çıktı: İşte özellikleri

Xiaomi 13 Lite, IMEI veritabanında 2210129SG model numarası ile ortaya çıktı. İlginçtir ki Çin pazarında sunulan Civi 2'nin kopyası olarak gelecek Xiaomi 12 Lite 5G NE de aynı numaraya sahip. Anlayacağınız Çinli şirketin piyasada birbirinin aynısı üç telefonu olabilir.
Xiaomi 13 Lite özellikleri
Hem 12 Lite 5G NE hem de 13 Lite'ın Eylül ayında Çin'de piyasaya sürülen Civi 2'nin yeniden isimlendirilmiş versiyonları olacağı söyleniyor. Yani isim dışında her şeyiyle aynı olan üç akıllı telefondan bahsediyoruz. Bu Xiaomi için alışıldık bir durum.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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