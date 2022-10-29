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    Xiaomi 13 Lite, IMEI veritabanında ortaya çıktı: İşte özellikleri

    Xiaomi 13 Lite, 2210129SG model numarası ile IMEI veritabanında göründü. Akıllı telefon Çin'de piyasaya sürülen Civi 2 modelinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak gelebilir.
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    Xiaomi 13 Lite, IMEI veritabanında ortaya çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Kasım ayında Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral gemilerini tanıtması bekleniyor ancak seride Ultra ve Lite olmak üzere birkaç model daha olacak. Xiaomi 13 Ultra'nın çıkışı için önümüzdeki yıl işaret ediliyor. Lite modeli ise bu yıl bitmeden piyasaya sürülebilir.

    Xiaomi 13 Lite, IMEI veritabanında 2210129SG model numarası ile ortaya çıktı. İlginçtir ki Çin pazarında sunulan Civi 2'nin kopyası olarak gelecek Xiaomi 12 Lite 5G NE de aynı numaraya sahip. Anlayacağınız Çinli şirketin piyasada birbirinin aynısı üç telefonu olabilir.

    Xiaomi 13 Lite, IMEI veritabanında ortaya çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 Lite özellikleri

    Hem 12 Lite 5G NE hem de 13 Lite'ın Eylül ayında Çin'de piyasaya sürülen Civi 2'nin yeniden isimlendirilmiş versiyonları olacağı söyleniyor. Yani isim dışında her şeyiyle aynı olan üç akıllı telefondan bahsediyoruz. Bu Xiaomi için alışıldık bir durum.

    Xiaomi 13 Lite, IMEI veritabanında ortaya çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Lite'ın özellikleri de netleşmiş durumda. Cihazın Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekran, 50 megapiksel ana kamera, 8/12 GB RAM, 128/256 GB depolama birimi ve 67W şarj destekli 4.500 mAh pil içereceği söyleniyor. 
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