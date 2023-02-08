Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 serisi Wi-Fi 7 desteğine kavuşuyor: Güncelleme yolda

    Xiaomi 13 serisi tanıtılırken Wi-Fi 7 desteğinden söz edilmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Bugün akıllı telefon devi, Xiaomi 13 serisi için Wi-Fi 7 güncellemesinin yolda olduğunu duyurdu.
    Oy Ver
    Xiaomi 13 serisi Wi-Fi 7 desteğine kavuşuyor: Güncelleme yolda Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 13 serisini tanıttı. Ancak lansman sırasında şirket, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun Wi-Fi 7 özelliği hakkında sessiz kalmıştı. Bugün Çinli teknoloji devi, Xiaomi 13 serisine Wi-Fi 7 desteği kazandıracak bir güncellemenin yolda olduğunu duyurdu.

    Xiaomi 13 için Wi-Fi 7 desteği yolda

    Bilmeyenler için Xiaomi 13 ve 13 Pro, daha yeni 802.11be Wi-Fi 7 standardını desteklemesine rağmen 802.11ax Wi-Fi 6E desteğiyle piyasaya sürüldü. Ancak Samsung Galaxy S23 serisi ve OnePlus 11 gibi diğer yeni nesil telefonların Wi-Fi 7 desteğine sahip olması Xiaomi'nin çalışmalarını hızlandırmış gibi gözüküyor.

    Bugün Xiaomi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi 13 serisi ve Redmi K60 Pro'nun en son kablosuz bağlantı standardını destekleyeceğini duyurdu. Bu bağlamda selefi Wi-Fi 6'dan 2,4 kata kadar daha yüksek hızlar sunacak yeni standart, 4K ve 8K video akışlarında gecikme sürelerini de önemli ölçüde düşürecek.

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, yeni güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağını dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Xiaomi'nin artan rekabet karşısında hızlı bir adım atacağını düşünüyoruz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bayan azdırıcı damla yorumlar edc şanzıman yağı ne zaman değişir optik ses çıkışı 3.5 jack a dönüştürme bütünleme sınavında rapor geçerli mi bla bla car güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO RENO 5 Lite
    OPPO RENO 5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız