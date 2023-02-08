Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 13 serisini tanıttı. Ancak lansman sırasında şirket, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun Wi-Fi 7 özelliği hakkında sessiz kalmıştı. Bugün Çinli teknoloji devi, Xiaomi 13 serisine Wi-Fi 7 desteği kazandıracak bir güncellemenin yolda olduğunu duyurdu.

Xiaomi 13 için Wi-Fi 7 desteği yolda

Bilmeyenler için Xiaomi 13 ve 13 Pro, daha yeni 802.11be Wi-Fi 7 standardını desteklemesine rağmen 802.11ax Wi-Fi 6E desteğiyle piyasaya sürüldü. Ancak Samsung Galaxy S23 serisi ve OnePlus 11 gibi diğer yeni nesil telefonların Wi-Fi 7 desteğine sahip olması Xiaomi'nin çalışmalarını hızlandırmış gibi gözüküyor.

Bugün Xiaomi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi 13 serisi ve Redmi K60 Pro'nun en son kablosuz bağlantı standardını destekleyeceğini duyurdu. Bu bağlamda selefi Wi-Fi 6'dan 2,4 kata kadar daha yüksek hızlar sunacak yeni standart, 4K ve 8K video akışlarında gecikme sürelerini de önemli ölçüde düşürecek.

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Xiaomi CEO'su Lei Jun, yeni güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağını dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Xiaomi'nin artan rekabet karşısında hızlı bir adım atacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi 13 serisi Wi-Fi 7 desteğine kavuşuyor: Güncelleme yolda