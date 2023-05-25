Xiaomi 13 Ultra Avrupa fiyatı sızdırıldı: Kullanıcıları üzebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Nisan ayında merakla beklenen Xiaomi 13 serisini duyuran Xiaomi, amiral gemisi rekabetinde ses getirmeyi başardı. Bu bağlamda kamera odaklı Xiaomi 13 Ultra için heyecanlı bekleyiş sürerken, cihazın Avrupa fiyatı nihayet sızdırıldı. Gelin Xiaomi 13 Ultra özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Xiaomi 13 Ultra Avrupa fiyatı belli oldu

Sektöre yakın kaynaklara göre Xiaomi 13 Ultra, Fransa pazarında Siyah ve Yeşil renk olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve 12GB RAM ve 512GB depolama sürümü ile vitrine çıkacak. Bu sürümün ise Avrupa'nın tüm bölgelerinde 1.499 euro fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni sızıntı doğrulandığı taktirde, Xiaomi 13 Ultra'nın en pahalı amiral gemilerinden biri olacağını söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra için küresel veya Avrupa pazarını konu alan herhangi bir lansman tarihi paylaşmadı. Ancak duyurunun yakın bir gelecekte yapılacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi 13 Ultra özellikleri

Xiaomi 13 Ultra, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6.73 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 2.600 nit tepe parlaklığı ile Xiaomi 13 Ultra'yı en parlak telefonlardan biri yapıyor. Kaputun altında ise 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen telefona, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 Ultra'nın en dikkat çeken özelliği ise kamera tasarımı. Leica ile yapılan ortaklıkla birlikte Xiaomi 13 Ultra, 1 inç boyutlarında değişken diyafram açıklığına (f1.9-f4.0) sahip Sony IMX 989 birincil sensörden destek alıyor. Bu sensöre ise ultra geniş, telefoto ve periskop lenslerden oluşan üç adet 50 MP Sony IMX 858 kamera eşlik ediyor.

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Xiaomi 13 Ultra'nın diğer özellikleri arasında Android 13 tabanlı MIUI 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil ve Wi-Fi 6 ve 5G desteği yer alıyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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Xiaomi 13 Ultra Avrupa fiyatı sızdırıldı! Kullanıcıları üzebilir