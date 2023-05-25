Xiaomi 13 Ultra Avrupa fiyatı sızdırıldı: Kullanıcıları üzebilir

Xiaomi 13 Ultra Avrupa fiyatı belli oldu
Sektöre yakın kaynaklara göre Xiaomi 13 Ultra, Fransa pazarında Siyah ve Yeşil renk olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve 12GB RAM ve 512GB depolama sürümü ile vitrine çıkacak. Bu sürümün ise Avrupa'nın tüm bölgelerinde 1.499 euro fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.
Yeni sızıntı doğrulandığı taktirde, Xiaomi 13 Ultra'nın en pahalı amiral gemilerinden biri olacağını söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra için küresel veya Avrupa pazarını konu alan herhangi bir lansman tarihi paylaşmadı. Ancak duyurunun yakın bir gelecekte yapılacağı tahmin ediliyor.
Xiaomi 13 Ultra özellikleri
Xiaomi 13 Ultra, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6.73 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 2.600 nit tepe parlaklığı ile Xiaomi 13 Ultra'yı en parlak telefonlardan biri yapıyor. Kaputun altında ise 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen telefona, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik ediyor.
Xiaomi 13 Ultra'nın diğer özellikleri arasında Android 13 tabanlı MIUI 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil ve Wi-Fi 6 ve 5G desteği yer alıyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.