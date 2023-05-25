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    Xiaomi 13 Ultra Avrupa fiyatı sızdırıldı: Kullanıcıları üzebilir

    Xiaomi 13 ailesinin amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra'nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Kamera odaklı tasarımıyla sınırları zorlayan Xiaomi 13 Ultra, fiyatı ile kullanıcıları üzebilir. İşte detaylar
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    Xiaomi 13 Ultra Avrupa fiyatı sızdırıldı! Kullanıcıları üzebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Nisan ayında merakla beklenen Xiaomi 13 serisini duyuran Xiaomi, amiral gemisi rekabetinde ses getirmeyi başardı. Bu bağlamda kamera odaklı Xiaomi 13 Ultra için heyecanlı bekleyiş sürerken, cihazın Avrupa fiyatı nihayet sızdırıldı. Gelin Xiaomi 13 Ultra özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

    Xiaomi 13 Ultra Avrupa fiyatı belli oldu

    Sektöre yakın kaynaklara göre Xiaomi 13 Ultra, Fransa pazarında Siyah ve Yeşil renk olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve 12GB RAM ve 512GB depolama sürümü ile vitrine çıkacak. Bu sürümün ise Avrupa'nın tüm bölgelerinde 1.499 euro fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. 

    Yeni sızıntı doğrulandığı taktirde, Xiaomi 13 Ultra'nın en pahalı amiral gemilerinden biri olacağını söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra için küresel veya Avrupa pazarını konu alan herhangi bir lansman tarihi paylaşmadı. Ancak duyurunun yakın bir gelecekte yapılacağı tahmin ediliyor.

    Xiaomi 13 Ultra özellikleri

    Xiaomi 13 Ultra, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6.73 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 2.600 nit tepe parlaklığı ile Xiaomi 13 Ultra'yı en parlak telefonlardan biri yapıyor. Kaputun altında ise 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen telefona, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik ediyor. 

    Xiaomi 13 Ultra Avrupa fiyatı sızdırıldı! Kullanıcıları üzebilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Ultra'nın en dikkat çeken özelliği ise kamera tasarımı. Leica ile yapılan ortaklıkla birlikte Xiaomi 13 Ultra, 1 inç boyutlarında değişken diyafram açıklığına (f1.9-f4.0) sahip Sony IMX 989 birincil sensörden destek alıyor. Bu sensöre ise ultra geniş, telefoto ve periskop lenslerden oluşan üç adet 50 MP Sony IMX 858 kamera eşlik ediyor. 

    Xiaomi 13 Ultra'nın diğer özellikleri arasında Android 13 tabanlı MIUI 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil ve Wi-Fi 6 ve 5G desteği yer alıyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 20 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 21 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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