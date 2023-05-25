Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yaklaşmakta olan yeni serisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Xiaomi 14 Pro modelinin bazı temel özelliklerine işaret eden yeni bir sızıntı, güçlü donanımsal detaylara işaret ediyor. Bununla birlikte Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Xiaomi 14 Pro Kasım 2023 civarında piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modelleri henüz firma tarafından onaylanmamış olsa da ortaya çıkan bazı sızıntılar bu modeller hakkında tasarım dahil olmak üzere önemli kilit özellikleri gün ışığına çıkardı. Digital Chat Station'dan gelen son sızıntı ise Xiaomi 14 Pro’nın önemli özelliklerine işaret ediyor. Bildirildiğine göre, Xiaomi 14 Pro, SM8650 çipine sahip olacak. Bu yonga ise Snapdragon 8 Gen 3’ten başkası değil.

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Qualcomm'un yeni nesil yongasının yanında 5.000mAh'lık büyük bir batarya paketi ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği bulunuyor. Bununla birlikte sızıntı, cihazın 90W ve 120W olmak üzere iki farklı kablolu hızlı şarj oranı getireceğini de ima ediyor. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, Xiaomi 14 Pro, WLG High-Lens kameraların dahil edilmesiyle kamera modülünde kayda değer bir yükseltme ile gelecek gibi görünüyor. Tasarım açısından, Xiaomi 14 Pro düz ekran ve kavisli ekran varyantı olmak üzere iki versiyon ile gelecek. Dolayısıyla, iki versiyonun iki farklı hızlı şarj hızını desteklemesi olası duruyor.

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Merakla beklenen Xiaomi 14 Pro özellikleri ortaya çıktı