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    Merakla beklenen Xiaomi 14 Pro özellikleri ortaya çıktı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilerleyen aylarda yeni amiral gemi serisi Xiaomo 14 modellerini tanıtacak. Bir süre önce ise bu serinin tepe modeli olan Xiaomi 14 Pro özellikleri ortaya çıktı.
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    Merakla beklenen Xiaomi 14 Pro özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yaklaşmakta olan yeni serisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Xiaomi 14 Pro modelinin bazı temel özelliklerine işaret eden yeni bir sızıntı, güçlü donanımsal detaylara işaret ediyor. Bununla birlikte Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

    Xiaomi 14 Pro Kasım 2023 civarında piyasaya sürülebilir

    Merakla beklenen Xiaomi 14 Pro özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modelleri henüz firma tarafından onaylanmamış olsa da ortaya çıkan bazı sızıntılar bu modeller hakkında tasarım dahil olmak üzere önemli kilit özellikleri gün ışığına çıkardı. Digital Chat Station'dan gelen son sızıntı ise Xiaomi 14 Pro’nın önemli özelliklerine işaret ediyor. Bildirildiğine göre, Xiaomi 14 Pro, SM8650 çipine sahip olacak. Bu yonga ise Snapdragon 8 Gen 3’ten başkası değil.

    Qualcomm'un yeni nesil yongasının yanında 5.000mAh'lık büyük bir batarya paketi ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği bulunuyor. Bununla birlikte sızıntı, cihazın 90W ve 120W olmak üzere iki farklı kablolu hızlı şarj oranı getireceğini de ima ediyor. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, Xiaomi 14 Pro, WLG High-Lens kameraların dahil edilmesiyle kamera modülünde kayda değer bir yükseltme ile gelecek gibi görünüyor. Tasarım açısından, Xiaomi 14 Pro düz ekran ve kavisli ekran varyantı olmak üzere iki versiyon ile gelecek. Dolayısıyla, iki versiyonun iki farklı hızlı şarj hızını desteklemesi olası duruyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 21 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 21 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    sevgiliyle telefonda yapılacak aktiviteler kredi çekip yurtdışına gitmek direksiyon yağı neden eksilir yaralı güvercin buldum ne yapmalıyım kaynak dumanı yanığına ne iyi gelir

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