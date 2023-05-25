Merakla beklenen Xiaomi 14 Pro özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi 14 Pro Kasım 2023 civarında piyasaya sürülebilir
Qualcomm'un yeni nesil yongasının yanında 5.000mAh'lık büyük bir batarya paketi ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği bulunuyor. Bununla birlikte sızıntı, cihazın 90W ve 120W olmak üzere iki farklı kablolu hızlı şarj oranı getireceğini de ima ediyor. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, Xiaomi 14 Pro, WLG High-Lens kameraların dahil edilmesiyle kamera modülünde kayda değer bir yükseltme ile gelecek gibi görünüyor. Tasarım açısından, Xiaomi 14 Pro düz ekran ve kavisli ekran varyantı olmak üzere iki versiyon ile gelecek. Dolayısıyla, iki versiyonun iki farklı hızlı şarj hızını desteklemesi olası duruyor.
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.