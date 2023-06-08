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    Google Bard'ın matematik ve kodlama becerileri geliştirildi: İşte detaylar

    Google, sohbet robotunun mantık ve muhakeme becerilerini geliştirdi. Bard yeni güncelleme sayesinde matematiksel görevlerde ve kodlama sorularında daha iyi performans gösterecek.
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    Google Bard'ın matematik ve kodlama becerileri geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Google, LaMDA büyük dil modelini temel alan sohbet robotu Bard'ın mantık ve muhakeme becerilerini geliştirdi. Yapılan iyileştirme Bard'ın matematik, mantık ve programlama ile ilgili sorularda daha iyi bir performans göstermesine yardımcı olacak.

    Algoritma artık matematiksel görevlerde ve kodlama sorularında yanıt vermeden önce kodu arka planda çalıştıracak ve test edecek. Alınan sonuç nihai cevabı iyileştirmek için kullanılacak. Bard son güncelleme ile karmaşık soruları yanıtlamada seviye atladı.

    Hesaplama doğruluğu %30 arttı

    Google'ın şirket içerisinde gerçekleştirdiği testlerde Bard'ın hesaplama açısından zorlu görevleri eskisine kıyasla daha iyi yerine getirdiği görüldü. Sohbet robotunun hesaplama tabanlı kelime ve matematik problemlerine verdiği yanıtların doğruluğu %30 oranında arttı.

    Google Bard Şubat ayı başında duyurulmuştu. Mart ayında herkese açık hale getirilen sohbet robotu günden güne yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor.

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    Furkooo85 1 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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