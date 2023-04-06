Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 ve 13 Pro, Aralık 2022’de Çin’de tanıtılmıştı. Her iki telefon da küresel pazarda satışa çıktı. Xiaomi 13 Ultra modelinin de Nisan ayı içinde resmî olarak tanıtılacağı ve ilerleyen aylarda Çin dışında da bulunabileceği duyuruldu.

Redmi, 300W hızlı şarj teknolojisinde seri üretime geçebilir 1 hf. önce eklendi

Leica ile iş birliği

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, Xiaomi’nin Leica ile iş birliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Xiaomi 13 Ultra, Summicron lens dahil benzersiz ve dünyada ilk kamera sistemine sahip olacak.

Dünyada ilk kamera sistemi

Leica, “Bu kez, mobil görüntüleme için daha önce hiç görülmemiş en son optik sistem çözümü ile birlikte mobil görüntüleme alanında şimdiye kadar yapılmış en mükemmel Summicron merceğini birlikte getiriyoruz. Mükemmel lensin geniş diyaframa, kompakt boyuta ve tüm odak uzaklığı arasında yüksek görüntüleme performansına sahip olması gerektiğine inanıyoruz” diyor. Leica’nın da deyimiyle “Bu ay göreceğiz!”.

Xiaomi 13 Ultra bilinen özellikleri

Ekran : 6.7 inç, Quad HD+, 120Hz, E6 AMOLED LTPO

: 6.7 inç, Quad HD+, 120Hz, E6 AMOLED LTPO İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 16GB LPDDR5x RAM

: 16GB LPDDR5x RAM Depolama : 1TB UFS 4.0

: 1TB UFS 4.0 Ön kamera : 32MP

: 32MP Arka kamera : 50MP dörtlü (1 inç Sony IMX989 birincil kamera, ultra geniş, telefoto, periscope zoom)

: 50MP dörtlü (1 inç Sony IMX989 birincil kamera, ultra geniş, telefoto, periscope zoom) Batarya : 90w kablolu şarj, 50w kablosuz şarj desteği

: 90w kablolu şarj, 50w kablosuz şarj desteği Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Xiaomi 13 Ultra, eşsiz ve dünyada ilk kamera sistemi ile gelecek