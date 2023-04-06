Xiaomi 13 Ultra, eşsiz ve dünyada ilk kamera sistemi ile gelecek

Leica ile iş birliği
Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, Xiaomi’nin Leica ile iş birliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Xiaomi 13 Ultra, Summicron lens dahil benzersiz ve dünyada ilk kamera sistemine sahip olacak.
Dünyada ilk kamera sistemi
Leica, “Bu kez, mobil görüntüleme için daha önce hiç görülmemiş en son optik sistem çözümü ile birlikte mobil görüntüleme alanında şimdiye kadar yapılmış en mükemmel Summicron merceğini birlikte getiriyoruz. Mükemmel lensin geniş diyaframa, kompakt boyuta ve tüm odak uzaklığı arasında yüksek görüntüleme performansına sahip olması gerektiğine inanıyoruz” diyor. Leica’nın da deyimiyle “Bu ay göreceğiz!”.
Xiaomi 13 Ultra bilinen özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, Quad HD+, 120Hz, E6 AMOLED LTPO
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 16GB LPDDR5x RAM
- Depolama: 1TB UFS 4.0
- Ön kamera: 32MP
- Arka kamera: 50MP dörtlü (1 inç Sony IMX989 birincil kamera, ultra geniş, telefoto, periscope zoom)
- Batarya: 90w kablolu şarj, 50w kablosuz şarj desteği
- Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı