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    Xiaomi 13 Ultra, eşsiz ve dünyada ilk kamera sistemi ile gelecek

    Xiaomi 13 serisinin en üst modeli Xiaomi 13 Ultra, Nisan ayı içinde resmî olarak tanıtılacak. Çin dışında da satılacak 13 Ultra, dünyada ilk, benzersiz bir kamera sistemi ile gelecek.
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    Xiaomi 13 Ultra dünyada ilk kamera sistemiyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 ve 13 Pro, Aralık 2022’de Çin’de tanıtılmıştı. Her iki telefon da küresel pazarda satışa çıktı. Xiaomi 13 Ultra modelinin de Nisan ayı içinde resmî olarak tanıtılacağı ve ilerleyen aylarda Çin dışında da bulunabileceği duyuruldu.

    Leica ile iş birliği

    Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, Xiaomi’nin Leica ile iş birliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Xiaomi 13 Ultra, Summicron lens dahil benzersiz ve dünyada ilk kamera sistemine sahip olacak.

    Dünyada ilk kamera sistemi

    Leica, “Bu kez, mobil görüntüleme için daha önce hiç görülmemiş en son optik sistem çözümü ile birlikte mobil görüntüleme alanında şimdiye kadar yapılmış en mükemmel Summicron merceğini birlikte getiriyoruz. Mükemmel lensin geniş diyaframa, kompakt boyuta ve tüm odak uzaklığı arasında yüksek görüntüleme performansına sahip olması gerektiğine inanıyoruz” diyor. Leica’nın da deyimiyle “Bu ay göreceğiz!”.

    Xiaomi 13 Ultra bilinen özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, Quad HD+, 120Hz, E6 AMOLED LTPO
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
    • Bellek: 16GB LPDDR5x RAM
    • Depolama: 1TB UFS 4.0
    • Ön kamera: 32MP
    • Arka kamera: 50MP dörtlü (1 inç Sony IMX989 birincil kamera, ultra geniş, telefoto, periscope zoom)
    • Batarya: 90w kablolu şarj, 50w kablosuz şarj desteği
    • Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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