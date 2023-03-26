Xiaomi, 300W süper hızlı şarj teknolojisinde seri üretime geçebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi kapsamında Xiaomi, yeni hızlı şarj teknolojisi sergilemişti. Geliştirilen yeni 300W süper hızlı şarj teknolojisi sayesinde sıfırdan bir telefonun tamamen şark olması sadece beş dakika sürüyordu. Şimdi Digital Chat Station'a göre, Xiaomi, bu teknolojisinin seri üretimine geçmeye hazırlanıyor.

300W hızlı şarj için geri sayım

Mobil Dünya Kongresi’nde yapılan demo sunumda Redmi Note 12 Pro+’ın değiştirilmiş bir versiyonu kullanılmıştı. 4100 mAh boyutundaki pil sadece iki dakikada neredeyse yüzde 50’ye, beş dakikada da yüzde 100 doluluğa ulaşmıştı. Redmi 300W süper hızlı şarj teknolojisi, şarj cihazından telefonun şarj mimarisine ve bataryaya kadar yenilikçi tasarım ve yeni malzemelerin bir birleşimi olarak nitelendiriliyor. Şarj cihazı, Xiaomi'nin önceki 210W şarj cihazıyla aynı boyutu koruyan ancak yüzde 43'lük bir artışla 2,31W/cm³ güç yoğunluğuna ulaşan dördüncü nesil entegre GaN (galyum nitrür) çözümünü kullanıyor.

Şarj mimarisi tarafındaysa yüzde 98 dönüşüm verimliliğine sahip özel bir çip kullanılacak. Bu sayede akımdan dolayı oluşacak olan ısı sorununun çözülmesi sağlanacak. Redmi 300W süper hızlı şarj teknolojisinin hızlı şark alanında bir dönüm noktası oluşturacağı söyleniyor. Sadece beş dakikada telefonun şarj edilmesi telefonlarımızı kullanma şeklimizi değiştirebilir. Aynı zamanda şarjın bitmesi gibi endişeleri de bu teknoloji ortadan kaldıracaktır.

Xiaomi’nin yeni teknolojisi: Şarj süresi sadece 5 dakika 3 hf. önce eklendi

Henüz bu şarj teknolojisini kullanan ilk modelin ne olacağı veya ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Öte yandan etkinlikte modifiye edilmiş Redmi Note 12 Pro+’te teknolojinin sergilenmesi sürecin çok uzun olmayacağı anlamına geliyor.

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Redmi, 300W hızlı şarj teknolojisinde seri üretime geçebilir