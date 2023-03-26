Xiaomi, 300W süper hızlı şarj teknolojisinde seri üretime geçebilir

300W hızlı şarj için geri sayım
Mobil Dünya Kongresi’nde yapılan demo sunumda Redmi Note 12 Pro+’ın değiştirilmiş bir versiyonu kullanılmıştı. 4100 mAh boyutundaki pil sadece iki dakikada neredeyse yüzde 50’ye, beş dakikada da yüzde 100 doluluğa ulaşmıştı. Redmi 300W süper hızlı şarj teknolojisi, şarj cihazından telefonun şarj mimarisine ve bataryaya kadar yenilikçi tasarım ve yeni malzemelerin bir birleşimi olarak nitelendiriliyor. Şarj cihazı, Xiaomi'nin önceki 210W şarj cihazıyla aynı boyutu koruyan ancak yüzde 43'lük bir artışla 2,31W/cm³ güç yoğunluğuna ulaşan dördüncü nesil entegre GaN (galyum nitrür) çözümünü kullanıyor.
Henüz bu şarj teknolojisini kullanan ilk modelin ne olacağı veya ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Öte yandan etkinlikte modifiye edilmiş Redmi Note 12 Pro+’te teknolojinin sergilenmesi sürecin çok uzun olmayacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)