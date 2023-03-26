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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, 300W süper hızlı şarj teknolojisinde seri üretime geçebilir

    Xiaomi'nin bir akıllı telefonu sadece beş dakikada sıfırdan tamamen şarj edebilen 300W süper hızlı şarj teknolojisinde seri üretime geçmeyi planladığı bildiriliyor.
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    Redmi, 300W hızlı şarj teknolojisinde seri üretime geçebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi kapsamında Xiaomi, yeni hızlı şarj teknolojisi sergilemişti. Geliştirilen yeni 300W süper hızlı şarj teknolojisi sayesinde sıfırdan bir telefonun tamamen şark olması sadece beş dakika sürüyordu. Şimdi  Digital Chat Station'a göre, Xiaomi, bu teknolojisinin seri üretimine geçmeye hazırlanıyor.

    300W hızlı şarj için geri sayım

    Mobil Dünya Kongresi’nde yapılan demo sunumda Redmi Note 12 Pro+’ın değiştirilmiş bir versiyonu kullanılmıştı. 4100 mAh boyutundaki pil sadece iki dakikada neredeyse yüzde 50’ye, beş dakikada da yüzde 100 doluluğa ulaşmıştı. Redmi 300W süper hızlı şarj teknolojisi, şarj cihazından telefonun şarj mimarisine ve bataryaya kadar yenilikçi tasarım ve yeni malzemelerin bir birleşimi olarak nitelendiriliyor. Şarj cihazı, Xiaomi'nin önceki 210W şarj cihazıyla aynı boyutu koruyan ancak yüzde 43'lük bir artışla 2,31W/cm³ güç yoğunluğuna ulaşan dördüncü nesil entegre GaN (galyum nitrür) çözümünü kullanıyor.

    Redmi, 300W hızlı şarj teknolojisinde seri üretime geçebilir
    Şarj mimarisi tarafındaysa yüzde 98 dönüşüm verimliliğine sahip özel bir çip kullanılacak. Bu sayede akımdan dolayı oluşacak olan ısı sorununun çözülmesi sağlanacak. Redmi 300W süper hızlı şarj teknolojisinin hızlı şark alanında bir dönüm noktası oluşturacağı söyleniyor. Sadece beş dakikada telefonun şarj edilmesi telefonlarımızı kullanma şeklimizi değiştirebilir. Aynı zamanda şarjın bitmesi gibi endişeleri de bu teknoloji ortadan kaldıracaktır.

    Henüz bu şarj teknolojisini kullanan ilk modelin ne olacağı veya ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Öte yandan etkinlikte modifiye edilmiş Redmi Note 12 Pro+’te teknolojinin sergilenmesi sürecin çok uzun olmayacağı anlamına geliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 7 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 22 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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