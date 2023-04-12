Xiaomi 13 Ultra tanıtım tarihi resmileşti

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 Ultra, Leica marka lenslerle, şimdiye kadarki en güçlü Xiaomi telefon olarak tanıtılacak. Şirket, Xiaomi 13 Ultra etkinliğinin tarihini resmî olarak duyurdu. Küresel pazarda da satılacak Xiaomi 13 Ultra modeli 18 Nisan’da tanıtılacak. Şirketin “A shot above” etkinliğinde Xiaomi Pad 6 yanında IoT ürünleri de tanıtması bekleniyor.

Xiaomi 13 Ultra bilinen özellikleri

Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerinin arkasından gelecek 13 Ultra, yalnızca seri içinde değil, tüm akıllı telefonlar arasında en iyi kameraya sahip model olacak. Leica’nın açıklamasına göre, Xiaomi 13 Ultra, daha önce hiçbir akıllı telefonda olmayan eşsiz lenslerle donatılmış. Tanıtımdan önce telefonun dört sensörü (50MP Sony IMX989 birincil sensör + üç tane daha 50MP sensör) içine alan büyük dairesel kamera modülünü görme şansımız oldu. Öndeki kamera da 32MP olacak. Tasarım tarafında diğer detaylar; ekranda delik çentik ve kavisli kenarlar.

Beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelecek telefon, 6.7 inç, 2K çözünürlükte, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Telefon, üç farklı bellek ve depolama alanı seçeneğiyle gelecek. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, Android 13 (MIUI 14) ile gelecek. Telefonun 4900 mAh bataryası 90w kablolu, 50w kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı sızdı: En net görüntüler 1 gün önce eklendi

Xiaomi 13 Ultra bilinen fiyatı

Xiaomi 13 Ultra özelliklerinin yanı sıra fiyatı da etkinlik öncesi sızdırıldı. Xiaomi 13 Ultra, 6300 yuan (yaklaşık 915 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bellek ve depolama alanı seçeneklerine göre Xiaomi 13 Ultra fiyatlarına buradan bakabilirsiniz.

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Xiaomi 13 Ultra etkinlik tarihi resmileşti