Xiaomi 13 Ultra netleşiyor: 1 inç kamera sensörü ve 200 watt hızlı şarj

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Weibo hesabında amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra hakkında bazı önemli detaylar paylaştı. Görünüşe bakılırsa cihazın en büyük kozlarından biri rekor hızlı şarj teknolojisi olacak.

Xiaomi duyurdu: Ultra modelleri küresel pazara geliyor 6 gün önce eklendi

Kaynağa göre akıllı telefon Xiaomi 12S Ultra gibi 1 inçlik 50 megapiksel ana kamera sensörüyle donatılacak. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç Samsung E6 ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak. İçeriden alınan bilgiler cihazın 200 watt hızlı şarj teknolojisi sunacağını (8 dakikada %0'dan %100'e dolum) gösteriyor.

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Kasım ayında çıkış yapabilir

Standart Xiaomi 13 modeli ise 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.36 inç ekran, aynı işlemci ve 50 watt hızlı şarj teknolojisiye gelecek. Akıllı telefonların çıkış tarihi henüz netleşmedi ancak tüm sızıntılar Xiaomi 13 serisinin Kasım ayında çıkış yapacağına işaret ediyor.

Yeni seriyle ilgili tek resmi açıklama Xiaomi 13 Ultra'nın global pazarda satışa sunulacağının duyurulması oldu. Bu bilgi kısa bir süre önce Çinli şirketin CEO'su Lei Jun tarafından dile getirildi.

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Xiaomi 13 Ultra netleşiyor: 1 inç sensör ve 200 watt hızlı şarj