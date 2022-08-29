Xiaomi'den sevindiren karar: Ultra modelleri küresel pazara geliyor

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Geçtiğimiz Temmuz ayında Xiaomi, Çin pazarına özel Xiaomi 12S serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Gerçekleştirilen etkinlikte uzun süredir söylentileri dolaşan Ultra modeline de 12S Ultra adıyla yer veren teknoloji devi, gelecek yol haritası hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Ultra modelleri küresel pazara geliyor

Bilindiği üzere tanıtımın ardından Xiaomi 12S Ultra modelinin Türkiye ve diğer pazarlardaki akıbeti büyük bir merak konusu olurken, Xiaomi yeni amiral gemisi telefonun yalnızca Çin pazarında satılacağını ve Çin dışında satın alınamayacağını belirtmişti. Bugün Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Xiaomi CEO'su Lei Jun, bir sonraki Ultra akıllı telefon modelinin küresel müşteriler için de satışa sunulacağını duyurdu.

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Yeni paylaşılan açıklama her ne kadar sevindirici olsa da Lei Jun'un Xiaomi 12S Ultra'nın potansiyel halefi mi yoksa aynı telefonun bir versiyonundan mı bahsettiği henüz belli değil. Xiaomi 13 serisinin 2022'nin 4. çeyreğinin sonunda piyasaya sürüleceğine dair söylentiler nedeniyle yakında Xiaomi 13 Ultra'dan gelen yeni bilgiler ile karşılaşabiliriz.

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