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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 ve 13 Pro normalden daha erken piyasaya sürülebilir

    Xiaomi 13 serisi beklenenden daha erken çıkış yapabilir. Çinli kaynaklara göre şirket yeni amiral gemilerini her zamankinden bir ay erken piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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    Xiaomi 13 ve 13 Pro normalden daha erken piyasaya sürülebilir
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    Xiaomi son birkaç yıldır amiral gemisi akıllı telefonlarını hep Aralık ayında tanıtıyor. Xiaomi 11 ve Xiaomi 12 modellerinde bu böyle olmuştu. Ancak gelen haberlere bakılırsa şirket bu yıl üst sınıf akıllı telefonlarını daha erken bir tarihte çıkaracak.

    Çinli kaynaklara göre Xiaomi 13 serisi Kasım ayında gelebilir. Yeni seri Xiaomi 13 ve 13 Pro olmak üzere en az iki model içerecek. Buna ek olarak yeni amiral gemilerinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini temel alacağı ve Android 13 ile kutudan çıkacağı bildiriliyor.

    Xiaomi 13 ve 13 Pro normalden daha erken piyasaya sürülebilir
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    Kavisli OLED ekran ve üçlü arka kamera

    Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun kavisli OLED ekran ve Leica imzalı üçlü arka kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Şirketin önümüzdeki ay Xiaomi 12S serisini tanıtmaya hazırlandığını da hatırlatalım. Akıllı telefonların Snapdragon 8+ Gen 1 yonge setiyle geleceği söyleniyor.

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