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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 4'ün ekranındaki kırışıklık ne kadar belli olacak? İşte görüntüsü

    Samsung katlanabilir telefonlarındaki ekran kırışıklığını mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. Galaxy Z Fold 4 ve Fold 3 arasında kıyaslama yapmamızı sağlayan bir fotoğraf yayınlandı.
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    Galaxy Z Fold 4'ün ekranındaki kırışıklık ne kadar belli olacak?
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    Katlanabilir Samsung Galaxy Z Fold 4'ün ekranındaki kırışıklığın Fold 3 modeline kıyasla daha az belirgin olacağı söyleniyordu. Şimdi ise bu konu hakkında kıyaslama yapabilmemizi sağlayan bir görsel paylaşıldı.

    Sızıntı kaynağı Ice Universe, iki cihazın ekranlarının aynı kısmını gösteren bir fotoğraf yayınladı. Fold 4'teki kırışıklık hala görünür olmasına rağmen daha az göze batıyor. Yani şirketin kaydettiği ilerlemeyi göz ardı etmek mümkün değil.

    Galaxy Z Fold 4'ün ekranındaki kırışıklık ne kadar belli olacak?
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    İki kat fazla satış bekleniyor

    Samsung, katlanabilir amiral gemilerini sistematik olarak geliştirmeye devam ediyor. Zira Güney Koreli dev, yeni serinin yani Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün mevcut serinden iki kat fazla satmasını bekliyor. Bakalım marka bu hedefine ulaşabilecek mi?

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