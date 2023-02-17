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    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı sızdı: Neredeyse iki kat daha pahalı

    Xiaomi, geçen yıl Aralık ayında normal ve Pro varyantlarından oluşan Xiaomi 13 serisini duyurmuştu. Şimdi ise global çıkışın yapılacağı tarih yaklaşırken telefonun Avrupa fiyatı sızdı.
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    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçen yıl Aralık ayında normal ve Pro varyantlarından oluşan Xiaomi 13 serisini duyurmuştu. Akıllı telefonların 26 Şubat'ta Barselona'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı zaten onaylanmıştı ancak fiyat noktasında bilgi yoktu. Şimdi ise lansmandan önce, standart modelin fiyatı Avrupa pazarı için sızdırıldı.

    Neredeyse iki kat daha pahalı

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tutarlı sızıntılarıyla bilenen Roland Quandt tarafından paylaşılanlara göre Xiaomi 13'ün 8GB + 256GB RAM ve depolama yapılandırması 999 Euro'ya alıcı bulacak. Aynı varyant Çin'de 4.299 RMB (~ 588 Euro) olarak fiyatlandırılmıştı. Dolayısıyla telefonun Avrupa fiyatının neredeyse iki kat daha pahalı olacağını görüyoruz.

    26 Şubat'ta yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun yanı sıra Xiaomi 13 Lite'ı da görmeyi bekliyoruz. Sızıntılar ve söylentiler, bunun Çin'deki Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu gösteriyor. Xiaomi 13 Lite'ın 8GB + 128GB seçeneğinin ise 499 Euro olacağı belirtiliyor. Civi 2'nin Çin'deki fiyatlarına kıyasla bu modelde de yine yüksek bir fiyat söz konusu.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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