Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı sızdı: Neredeyse iki kat daha pahalı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçen yıl Aralık ayında normal ve Pro varyantlarından oluşan Xiaomi 13 serisini duyurmuştu. Akıllı telefonların 26 Şubat'ta Barselona'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı zaten onaylanmıştı ancak fiyat noktasında bilgi yoktu. Şimdi ise lansmandan önce, standart modelin fiyatı Avrupa pazarı için sızdırıldı.

Neredeyse iki kat daha pahalı

Tam Boyutta Gör Tutarlı sızıntılarıyla bilenen Roland Quandt tarafından paylaşılanlara göre Xiaomi 13'ün 8GB + 256GB RAM ve depolama yapılandırması 999 Euro'ya alıcı bulacak. Aynı varyant Çin'de 4.299 RMB (~ 588 Euro) olarak fiyatlandırılmıştı. Dolayısıyla telefonun Avrupa fiyatının neredeyse iki kat daha pahalı olacağını görüyoruz.

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26 Şubat'ta yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun yanı sıra Xiaomi 13 Lite'ı da görmeyi bekliyoruz. Sızıntılar ve söylentiler, bunun Çin'deki Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu gösteriyor. Xiaomi 13 Lite'ın 8GB + 128GB seçeneğinin ise 499 Euro olacağı belirtiliyor. Civi 2'nin Çin'deki fiyatlarına kıyasla bu modelde de yine yüksek bir fiyat söz konusu.

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Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı ortaya çıktı