Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı sızdı: Neredeyse iki kat daha pahalı

Neredeyse iki kat daha pahalı
26 Şubat'ta yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun yanı sıra Xiaomi 13 Lite'ı da görmeyi bekliyoruz. Sızıntılar ve söylentiler, bunun Çin'deki Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu gösteriyor. Xiaomi 13 Lite'ın 8GB + 128GB seçeneğinin ise 499 Euro olacağı belirtiliyor. Civi 2'nin Çin'deki fiyatlarına kıyasla bu modelde de yine yüksek bir fiyat söz konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah