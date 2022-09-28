Xiaomi Civi 2 özçekime odaklanıyor

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Xiaomi Civi 2 akıllı telefon modeli en iyi özçekim telefonlarından birisi olmaya aday. Çift ön kamera gelişmiş bir LED flaş dizilimi destek veriyor. Üstelik bunu incelikten taviz vermeden yapıyor.

Xiaomi Civi 2 özellikleri ve fiyatı

6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti

8GB/12GB RAM

128GB/256GB depolama

50MP Sony IMX766 ana sensör

32MP+32MP ön kamera

4500mAh batarya, 67W hızlı şarj

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, çift 5G bağlantısı

335$ başlangıç

Xiaomi’den iki yönlü powerbank 1 ay önce eklendi

Xiaomi Civi 2 akıllı telefon modeli sosyal medyada daha kaliteli özçekimler isteyen kullanıcıları hedefliyor. Ön kameraya güzellik modu, bulanıklaştırmagibi yapay zekâ odaklı pek çok yazılım eşlik ediyor.

10-bit kavisli panel 120Hz tazeleme ve 240Hz dokunmatik tarama hızı sunuyor. Ayrıca Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Parlaklık seviyesi ise 1000 nit olarak belirlenmiş. Ana sensörün yanında ultra geniş açılı ve makro sensörler mevcut. İlk neslin aksine USB PD 3.0 standardı üzerinden hızlı şarj sağlanıyor. Telefonda microSD yuvasına yer verilmemiş.

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