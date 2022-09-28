Xiaomi Civi 2 özçekime odaklanıyor

Xiaomi Civi 2 akıllı telefon modeli en iyi özçekim telefonlarından birisi olmaya aday. Çift ön kamera gelişmiş bir LED flaş dizilimi destek veriyor. Üstelik bunu incelikten taviz vermeden yapıyor.
Xiaomi Civi 2 özellikleri ve fiyatı
- 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
- Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP Sony IMX766 ana sensör
- 32MP+32MP ön kamera
- 4500mAh batarya, 67W hızlı şarj
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, çift 5G bağlantısı
- 335$ başlangıç
Xiaomi Civi 2 akıllı telefon modeli sosyal medyada daha kaliteli özçekimler isteyen kullanıcıları hedefliyor. Ön kameraya güzellik modu, bulanıklaştırmagibi yapay zekâ odaklı pek çok yazılım eşlik ediyor.
10-bit kavisli panel 120Hz tazeleme ve 240Hz dokunmatik tarama hızı sunuyor. Ayrıca Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Parlaklık seviyesi ise 1000 nit olarak belirlenmiş. Ana sensörün yanında ultra geniş açılı ve makro sensörler mevcut. İlk neslin aksine USB PD 3.0 standardı üzerinden hızlı şarj sağlanıyor. Telefonda microSD yuvasına yer verilmemiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum