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    Xiaomi Civi 2 özçekime odaklanıyor

    Sahip olduğu çift ön kamera ve çerçeveye yerleştirilmiş çift tonlu dörtlü flaş yapısı ile Xiaomi Civi 2 tam bir özçekim canavarı. Xiaomi Civi 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Xiaomi Civi 2
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    Xiaomi Civi 2 akıllı telefon modeli en iyi özçekim telefonlarından birisi olmaya aday. Çift ön kamera gelişmiş bir LED flaş dizilimi destek veriyor. Üstelik bunu incelikten taviz vermeden yapıyor.

    Xiaomi Civi 2 özellikleri ve fiyatı

    • 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
    • Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti
    • 8GB/12GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 50MP Sony IMX766 ana sensör
    • 32MP+32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya, 67W hızlı şarj
    • Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, çift 5G bağlantısı
    • 335$ başlangıç

    Xiaomi Civi 2 akıllı telefon modeli sosyal medyada daha kaliteli özçekimler isteyen kullanıcıları hedefliyor. Ön kameraya güzellik modu, bulanıklaştırmagibi yapay zekâ odaklı pek çok yazılım eşlik ediyor.

    10-bit kavisli panel 120Hz tazeleme ve 240Hz dokunmatik tarama hızı sunuyor. Ayrıca Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Parlaklık seviyesi ise 1000 nit olarak belirlenmiş. Ana sensörün yanında ultra geniş açılı ve makro sensörler mevcut. İlk neslin aksine USB PD 3.0 standardı üzerinden hızlı şarj sağlanıyor. Telefonda microSD yuvasına yer verilmemiş.

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    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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