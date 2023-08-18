Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı: Tasarımı belli oldu

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi 13T Pro'nun render görüntüleri ortaya çıktı. Peki Redmi K60 Ultra'nın küresel sürümü neler sunacak?  İşte detaylar
    Oy Ver
    Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı: Tasarımı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başlarında Xiaomi, yeni telefonu Redmi K60 Ultra modelini tanıttı. Bunun ardından merakla beklenen telefonun kendi ülkesinde satış rekoru kırdığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi Redmi K60 Ultra'nın Xiaomi 13T Pro adıyla küresel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak her iki cihazın tamamen aynı olmayacağını belirtelim. Bugünse Xiaomi 13T Pro'nun tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. 

    Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı

    Xiaomi 13T Pro ve Redmi K60 Ultra'nın tasarımları oldukça benzer diyebiliriz. Ancak 13T Pro'nun kamera adasında K60 Ultra'dan farklı olarak Leica logosuna yer verilmiş. Ayrıca yeni sızıntı, Xiaomi 13T Pro'ya eşlik edecek renk seçeneklerini bizlere gösteriyor. Bunlar siyah ve açık mavi olacak. Siyah sürümde cam bir kapak kullanılırken, mavi renk seçeneğinde deri dokulu bir tasarıma yer verilmiş. 

    Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı: Tasarımı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ayrıca görsellerde güç ve ses düğmelerinin cihazın sağ kenarında yer alacağı, alt kısımda ise hoparlör ızgarası, USB Type-C girişi ve SIM kart yuvası bulunacağı görülüyor.

    Xiaomi 13T Pro özellikleri

    Bildirilenlere göre Xiaomi 13T Pro ve Redmi K60 Ultra, ön bölümünde 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip aynı 6.67 inç OLED panele sahip olacak. Ancak kamera bölümünde önemli farklılıklar mevcut. Bu noktada Xiaomi 13T Pro'nun 13MP OmniVision OV13B ultra geniş kamera, OV50D 50MP telefoto kamera ve Sony IMX707MP birincil kameraya sahip olacağı belirtiliyor. 

    Ön tarafta ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 20MP Sony IMX596 kamera eşlik edecek. Bunun haricinde Xiaomi 13T Pro, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9200+ platformundan güç alacak. 

    Akıllı telefonun diğer beklenen özellikleri arasında, ekran altı parmak izi sensörü, çift stereo hoparlör, X ekseni lineer motor ve IP68 su ve toz direnci yer alıyor. Ayrıca Android 13, 5G ve Typce C bağlantı noktasına sahip olacağını da belirtelim. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 9 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    manifolt kaçak sesi sniper elite v2 remastered türkçe yama carvocal yorum hangi üniversitelerde dişten tıpa geçiş var superonline yasaklı sitelere giremiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IP5
    Lenovo IP5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız