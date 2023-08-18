Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı: Tasarımı belli oldu

Tam Boyutta Gör Bu haftanın başlarında Xiaomi, yeni telefonu Redmi K60 Ultra modelini tanıttı. Bunun ardından merakla beklenen telefonun kendi ülkesinde satış rekoru kırdığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi Redmi K60 Ultra'nın Xiaomi 13T Pro adıyla küresel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak her iki cihazın tamamen aynı olmayacağını belirtelim. Bugünse Xiaomi 13T Pro'nun tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı

Xiaomi 13T Pro ve Redmi K60 Ultra'nın tasarımları oldukça benzer diyebiliriz. Ancak 13T Pro'nun kamera adasında K60 Ultra'dan farklı olarak Leica logosuna yer verilmiş. Ayrıca yeni sızıntı, Xiaomi 13T Pro'ya eşlik edecek renk seçeneklerini bizlere gösteriyor. Bunlar siyah ve açık mavi olacak. Siyah sürümde cam bir kapak kullanılırken, mavi renk seçeneğinde deri dokulu bir tasarıma yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Ayrıca görsellerde güç ve ses düğmelerinin cihazın sağ kenarında yer alacağı, alt kısımda ise hoparlör ızgarası, USB Type-C girişi ve SIM kart yuvası bulunacağı görülüyor.

Xiaomi 13T Pro özellikleri

Bildirilenlere göre Xiaomi 13T Pro ve Redmi K60 Ultra, ön bölümünde 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip aynı 6.67 inç OLED panele sahip olacak. Ancak kamera bölümünde önemli farklılıklar mevcut. Bu noktada Xiaomi 13T Pro'nun 13MP OmniVision OV13B ultra geniş kamera, OV50D 50MP telefoto kamera ve Sony IMX707MP birincil kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

Ön tarafta ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 20MP Sony IMX596 kamera eşlik edecek. Bunun haricinde Xiaomi 13T Pro, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9200+ platformundan güç alacak.

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Akıllı telefonun diğer beklenen özellikleri arasında, ekran altı parmak izi sensörü, çift stereo hoparlör, X ekseni lineer motor ve IP68 su ve toz direnci yer alıyor. Ayrıca Android 13, 5G ve Typce C bağlantı noktasına sahip olacağını da belirtelim.

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Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı: Tasarımı belli oldu