Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, adından çokça bahsettiğimiz Redmi K60 Ultra modelini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Bu bağlamda rekabetçi fiyatı ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken telefon, 5 dakikada 220.000'den fazla satarak yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar...

Redmi K60 Ultra satış rekoru kırdı

Aktarıldığı kadarıyla 14 Ağustos tarihinde Çin'de ön siparişe açılan Redmi K60 Ultra, 5 dakikada 220.000 adet satarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakamlar, saniyede yaklaşık 733 adet veya dakikada 44.000 adetlik bir satışa işaret ediyor. Bugün resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Xiaomi Başkanı Lu Weibing, bunun marka tarihinde rekor olduğunu belirtti.

Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının miktarı henüz açıklanmadı. Ancak Redmi K60 Ultra'nın pazara iddialı bir giriş yaptığını söylemek doğru olur. Bilmeyenler için Redmi'nin en güçlü amiral gemisi telefonu olan K60 Ultra, 1,77 milyon puanın üzerinde AnTuTu skoruyla Dimensity 9200+ işlemciden güç alıyor.

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Arka bölümde ise 50MP Sony IMX 800, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro sensörlerinden destek cihaza, 144Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekran ve 120W'a kadar hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi eşlik ediyor. Redmi K60 Ultra hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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Redmi K60 Ultra satış rekoru kırdı: Beş dakikada 220 bin!