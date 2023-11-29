Xiaomi Civi 4 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

Xiaomi Civi 4 özellikleri lansmandan önce belli oldu
Kaçıranlar için Xiaomi Civi 4, ilk olarak geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıktı ve akıllı telefon için 2024'ün başlarına işaret edilmişti. Bu ayrıntılar halen doğrulanmamış olsa da, akıllı telefonun Mart ayı içinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Son olarak ''24031PN0DC'' model numarası ile görüntülenen cihazın bazı kilit özellikleri de netleşti.
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Civi 4, MediaTek'in yeni orta seviye işlemcisi Dimensity 8300 Ultra'dan güç alacak. Hatırlamak gerekirse TSMC’nin 4nm süreciyle üretilen işlemci, bir adet 3.35GHz Cortex-A715 çekirdeği, 3 adet 3GHz Cortex-A710 çekirdeği ve 4 adet 2.2GHz Cortex-A510 çekirdeği ile tanıtıldı. GPU bölümünde ise işlemciye Mali-G615 MC6 grafik birimi eşlik ediyor.
Xiaomi Civi 3'ün Dimensity 8200 Ultra ile tanıtıldığını düşünürsek, gelişmenin şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur. Ancak yaklaşmakta olan modelin yükseltilmiş bir ön kamera ve OmniVision birincil sensöre sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin ana odağı kamera deneyimi olacak. Akıllı telefona ilişkin daha ince ayrıntılar hala belirsizliğini koruyor. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.