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    Xiaomi Civi 4 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi, tasarım ve performanso odaklı Civi serisini güncellemeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi Civi 4'ün özellikleri lansmandan hemen önce gün yüzüne çıktı. İşte detaylar
    Xiaomi Civi 4 yakında geliyor: Bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, bir süredir fiyat performans odaklı Civi 4 modeliyle gündemde. Bildiğiniz gibi Civi serisi, gerek tasarım gerekse de performansı ile Xiaomi’nin en gözde serilerinden birisi konumunda. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Xiaomi Civi 4'ün özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte tüm bildiklerimiz.

    Xiaomi Civi 4 özellikleri lansmandan önce belli oldu

    Kaçıranlar için Xiaomi Civi 4, ilk olarak geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıktı ve akıllı telefon için 2024'ün başlarına işaret edilmişti. Bu ayrıntılar halen doğrulanmamış olsa da, akıllı telefonun Mart ayı içinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Son olarak ''24031PN0DC'' model numarası ile görüntülenen cihazın bazı kilit özellikleri de netleşti.

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Civi 4, MediaTek'in yeni orta seviye işlemcisi Dimensity 8300 Ultra'dan güç alacak. Hatırlamak gerekirse TSMC’nin 4nm süreciyle üretilen işlemci, bir adet 3.35GHz Cortex-A715 çekirdeği, 3 adet 3GHz Cortex-A710 çekirdeği ve 4 adet 2.2GHz Cortex-A510 çekirdeği ile tanıtıldı. GPU bölümünde ise işlemciye Mali-G615 MC6 grafik birimi eşlik ediyor.

    Xiaomi Civi 3'ün Dimensity 8200 Ultra ile tanıtıldığını düşünürsek, gelişmenin şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur. Ancak yaklaşmakta olan modelin yükseltilmiş bir ön kamera ve OmniVision birincil sensöre sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin ana odağı kamera deneyimi olacak. Akıllı telefona ilişkin daha ince ayrıntılar hala belirsizliğini koruyor. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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