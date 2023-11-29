Xiaomi Civi 4 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, bir süredir fiyat performans odaklı Civi 4 modeliyle gündemde. Bildiğiniz gibi Civi serisi, gerek tasarım gerekse de performansı ile Xiaomi’nin en gözde serilerinden birisi konumunda. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Xiaomi Civi 4'ün özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte tüm bildiklerimiz.

Xiaomi Civi 4 özellikleri lansmandan önce belli oldu

Kaçıranlar için Xiaomi Civi 4, ilk olarak geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıktı ve akıllı telefon için 2024'ün başlarına işaret edilmişti. Bu ayrıntılar halen doğrulanmamış olsa da, akıllı telefonun Mart ayı içinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Son olarak ''24031PN0DC'' model numarası ile görüntülenen cihazın bazı kilit özellikleri de netleşti.

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Civi 4, MediaTek'in yeni orta seviye işlemcisi Dimensity 8300 Ultra'dan güç alacak. Hatırlamak gerekirse TSMC’nin 4nm süreciyle üretilen işlemci, bir adet 3.35GHz Cortex-A715 çekirdeği, 3 adet 3GHz Cortex-A710 çekirdeği ve 4 adet 2.2GHz Cortex-A510 çekirdeği ile tanıtıldı. GPU bölümünde ise işlemciye Mali-G615 MC6 grafik birimi eşlik ediyor.

Xiaomi Pad 7 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 ve 144 Hz ekranla geliyor 1 gün önce eklendi

Xiaomi Civi 3'ün Dimensity 8200 Ultra ile tanıtıldığını düşünürsek, gelişmenin şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur. Ancak yaklaşmakta olan modelin yükseltilmiş bir ön kamera ve OmniVision birincil sensöre sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin ana odağı kamera deneyimi olacak. Akıllı telefona ilişkin daha ince ayrıntılar hala belirsizliğini koruyor. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi Civi 4 yakında geliyor: Bir özelliği daha belli oldu