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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Civi 4 özellikleri tanıtımdan önce belli oldu

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi Civi 4, tanıtımdan önce kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. İşte Xiaomi Civi 4'ün özellikleri ve daha fazlası...
    Xiaomi Civi 4 özellikleri tanıtımdan önce belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından Eylül 2021'de tanıtılan Civi serisi, hem tasarım hem de performansı ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Günümüzde ise Çinli dev, serinin en son modeli Xiaomi Civi 4 ile gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi Civi 4, tanıtımdan önce kıyaslama platformlarında göründü. İşte özellikleri ve daha fazlası...

    Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlası

    Sızdırılan görüntülere baktığımızda, henüz tanıtılmayan bir Xiaomi telefonun Geekbench platformunda test edildiğini görüyoruz. Ekran görüntüsünde bulunan ''24031PN0DC'' model numarası ise, bunun Xiaomi Civi 4 olduğunu doğruluyor. Ayrıca sürpriz bir biçimde Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile karşılaşıyoruz. Kaçıranlar için daha önce Civi 4'ün, Dimensity 8300 Ultra'dan güç alacağı söyleniyordu. Ancak Xiaomi, kararından geri adım atmış olabilir. 

    Xiaomi Civi 4 özellikleri tanıtımdan önce belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Civi 4, Geekbench'in tek çekirdek testinde 2.140, çoklu çekirdek testinde ise 6.848 skorlarına ulaşıyor.  Bu da Snapdragon 8 Gen 3'ün referans değerlerini doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca bu konfigürasyona, 16GB RAM ve Android 14 işletim sistemi eşlik ediyor. 

    Mevcut raporlara göre Xiaomi Civi 4, metal çerçeve, ön tarafta 1,5K çözünürlüklü kavisli ekran ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Üstelik yükseltilmiş bir ön kamera ve OmniVision birincil sensöre işaret ediliyor. Bu da kamera deneyiminin bir kez daha ön plana çıkacağını doğruladı.. Telefonun çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Ancak son sızıntılar, önümüzdeki Mayıs ayına işaret ediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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