Xiaomi Civi 4 özellikleri tanıtımdan önce belli oldu

Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlası
Sızdırılan görüntülere baktığımızda, henüz tanıtılmayan bir Xiaomi telefonun Geekbench platformunda test edildiğini görüyoruz. Ekran görüntüsünde bulunan ''24031PN0DC'' model numarası ise, bunun Xiaomi Civi 4 olduğunu doğruluyor. Ayrıca sürpriz bir biçimde Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile karşılaşıyoruz. Kaçıranlar için daha önce Civi 4'ün, Dimensity 8300 Ultra'dan güç alacağı söyleniyordu. Ancak Xiaomi, kararından geri adım atmış olabilir.
Mevcut raporlara göre Xiaomi Civi 4, metal çerçeve, ön tarafta 1,5K çözünürlüklü kavisli ekran ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Üstelik yükseltilmiş bir ön kamera ve OmniVision birincil sensöre işaret ediliyor. Bu da kamera deneyiminin bir kez daha ön plana çıkacağını doğruladı.. Telefonun çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Ancak son sızıntılar, önümüzdeki Mayıs ayına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.