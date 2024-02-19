Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından Eylül 2021'de tanıtılan Civi serisi, hem tasarım hem de performansı ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Günümüzde ise Çinli dev, serinin en son modeli Xiaomi Civi 4 ile gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi Civi 4, tanıtımdan önce kıyaslama platformlarında göründü. İşte özellikleri ve daha fazlası...

Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlası

Sızdırılan görüntülere baktığımızda, henüz tanıtılmayan bir Xiaomi telefonun Geekbench platformunda test edildiğini görüyoruz. Ekran görüntüsünde bulunan ''24031PN0DC'' model numarası ise, bunun Xiaomi Civi 4 olduğunu doğruluyor. Ayrıca sürpriz bir biçimde Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile karşılaşıyoruz. Kaçıranlar için daha önce Civi 4'ün, Dimensity 8300 Ultra'dan güç alacağı söyleniyordu. Ancak Xiaomi, kararından geri adım atmış olabilir.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Civi 4, Geekbench'in tek çekirdek testinde 2.140, çoklu çekirdek testinde ise 6.848 skorlarına ulaşıyor. Bu da Snapdragon 8 Gen 3'ün referans değerlerini doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca bu konfigürasyona, 16GB RAM ve Android 14 işletim sistemi eşlik ediyor.

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Mevcut raporlara göre Xiaomi Civi 4, metal çerçeve, ön tarafta 1,5K çözünürlüklü kavisli ekran ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Üstelik yükseltilmiş bir ön kamera ve OmniVision birincil sensöre işaret ediliyor. Bu da kamera deneyiminin bir kez daha ön plana çıkacağını doğruladı.. Telefonun çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Ancak son sızıntılar, önümüzdeki Mayıs ayına işaret ediyor.

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Xiaomi Civi 4 özellikleri tanıtımdan önce belli oldu!