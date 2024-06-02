Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı
Digital Chat Station'a göre Xiaomi 15 ve 15 Pro, arka yüzeyinde 1/1,3" sensör boyutuna sahip özelleştirilmiş bir 50MP OmniVision kameraya sahip olacak. Üstelik her iki telefonda da yeni bir lens kaplaması bulunacağı belirtiliyor. Bu da parlamayı ve gölgelenmeyi azaltırken ışık geçirgenliğini artıracak. Xiaomi 15 Ultra'nın ise, selefinde olduğu gibi 1 inçlik bir sensörle piyasaya çıkması bekleniyor.
Kaçıranlar için daha önce Xiaomi 15 ve 15 Pro için 50MP çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumuna işaret edilmişti. Bunlar arasından Xiaomi 15 Pro periskop telefoto kamerasıyla gelirken, temel modelde daha ucuz bir 3x optik yakınlaştırma seçeneği bulunacak. Ayrıca her iki lensin Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro gibi makro özellikler sunması bekleniyor.
Xiaomi 15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Daha önceki sızıntılar ise serinin ultrasonik parmak izi tarayıcı ve Snapdragon 8 Gen 4 ile güncelleneceği yönündeydi. Ayrıca Xiaomi 15'in düz 1.5K ekran ve biraz daha hızlı 100W (90W'dan yukarı) hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Xiaomi 15 Pro ise, kavisli, 2K panel ve 5000mAh pil sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.