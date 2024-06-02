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Tam Boyutta Gör Xiaomi, henüz resmi tanıtım tarihi uzak olsa da Xiaomi 15 serisi için kolları sıvamış durumda. Bildiğiniz gibi seriye ait Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, daha önce IMEI veritabanında görünmüş ve uydu bağlantısı ve Titanyum versiyonu doğrulanmıştı. Şimdi de, her iki modelin ana kamerasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı

Digital Chat Station'a göre Xiaomi 15 ve 15 Pro, arka yüzeyinde 1/1,3" sensör boyutuna sahip özelleştirilmiş bir 50MP OmniVision kameraya sahip olacak. Üstelik her iki telefonda da yeni bir lens kaplaması bulunacağı belirtiliyor. Bu da parlamayı ve gölgelenmeyi azaltırken ışık geçirgenliğini artıracak. Xiaomi 15 Ultra'nın ise, selefinde olduğu gibi 1 inçlik bir sensörle piyasaya çıkması bekleniyor.

Kaçıranlar için daha önce Xiaomi 15 ve 15 Pro için 50MP çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumuna işaret edilmişti. Bunlar arasından Xiaomi 15 Pro periskop telefoto kamerasıyla gelirken, temel modelde daha ucuz bir 3x optik yakınlaştırma seçeneği bulunacak. Ayrıca her iki lensin Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro gibi makro özellikler sunması bekleniyor.

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Xiaomi 15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Daha önceki sızıntılar ise serinin ultrasonik parmak izi tarayıcı ve Snapdragon 8 Gen 4 ile güncelleneceği yönündeydi. Ayrıca Xiaomi 15'in düz 1.5K ekran ve biraz daha hızlı 100W (90W'dan yukarı) hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Xiaomi 15 Pro ise, kavisli, 2K panel ve 5000mAh pil sunabilir.

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Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı