Xiaomi 14 serisi 1 milyon satış barajını aştı: Global çıkış gecikebilir

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisinin ilk partisinin dört saatte tükenerek satış rekoru kırdığı açıklanmıştı ancak kesin satış rakamları hakkında bilgi verilmedi. Şimdi ise Xiaomi CEO'su Lei Jun şirketin hali hazırda 1 milyon adet Xiaomi 14 ve 14 Pro sattığını açıkladı.

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Deneyimli yönetici bu fırsattan istifade, tedarik sorunları yaşadıklarını ve bunun da stokları etkilediğini belirterek tüketicilerden biraz daha sabırlı olmalarını istedi. Lei Jun açıklamasında talebin arzın çok üzerinde olduğunu doğruladı.

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Tedarik sorunu global lansmanı geciktirebilir

Xiaomi 14 Pro'nun Titanyum versiyonu şu anda en uzun bekleme sırasına sahip olan cihaz. Bazı kullanıcılara Aralık ayının ortasından önce teslimat yapılması mümkün görünmüyor. Lei Jun durumu mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için büyük çaba göstereceklerini ifade etti.

Tam Boyutta Gör Çin'deki bu stok sıkıntısı Xiaomi 14 ailesinin global lansmanını geciktirebilir. Bazı analistler, şirketin iç pazarda tedarik konusuna odaklandığını ve bu durumun Hindistan ve Avrupa'daki satışları 2024 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar "öteleyebileceğini" düşünüyor.

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Xiaomi 14 serisi 1 milyon satışı geçti: Global çıkış gecikebilir