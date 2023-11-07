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    Xiaomi 14 serisi 1 milyon satış barajını aştı: Global çıkış gecikebilir

    Xiaomi CEO'su Lei Jun kısa süre önce çıkış yapan Xiaomi 14 serisinin satış rakamının daha şimdiden 1 milyon adedi geçtiğini açıkladı. Deneyimli yönetici talebin arzın çok üzerinde olduğunu söylüyor.
    Xiaomi 14 serisi 1 milyon satışı geçti: Global çıkış gecikebilir
    Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisinin ilk partisinin dört saatte tükenerek satış rekoru kırdığı açıklanmıştı ancak kesin satış rakamları hakkında bilgi verilmedi. Şimdi ise Xiaomi CEO'su Lei Jun şirketin hali hazırda 1 milyon adet Xiaomi 14 ve 14 Pro sattığını açıkladı.

    Deneyimli yönetici bu fırsattan istifade, tedarik sorunları yaşadıklarını ve bunun da stokları etkilediğini belirterek tüketicilerden biraz daha sabırlı olmalarını istedi. Lei Jun açıklamasında talebin arzın çok üzerinde olduğunu doğruladı.

    Xiaomi 14 serisi 1 milyon satışı geçti: Global çıkış gecikebilir Tam Boyutta Gör

    Tedarik sorunu global lansmanı geciktirebilir

    Xiaomi 14 Pro'nun Titanyum versiyonu şu anda en uzun bekleme sırasına sahip olan cihaz. Bazı kullanıcılara Aralık ayının ortasından önce teslimat yapılması mümkün görünmüyor. Lei Jun durumu mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için büyük çaba göstereceklerini ifade etti.

    Xiaomi 14 serisi 1 milyon satışı geçti: Global çıkış gecikebilir Tam Boyutta Gör
    Çin'deki bu stok sıkıntısı Xiaomi 14 ailesinin global lansmanını geciktirebilir. Bazı analistler, şirketin iç pazarda tedarik konusuna odaklandığını ve bu durumun Hindistan ve Avrupa'daki satışları 2024 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar "öteleyebileceğini" düşünüyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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