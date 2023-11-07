Xiaomi 14 serisi 1 milyon satış barajını aştı: Global çıkış gecikebilir

Deneyimli yönetici bu fırsattan istifade, tedarik sorunları yaşadıklarını ve bunun da stokları etkilediğini belirterek tüketicilerden biraz daha sabırlı olmalarını istedi. Lei Jun açıklamasında talebin arzın çok üzerinde olduğunu doğruladı.
Tedarik sorunu global lansmanı geciktirebilir
Xiaomi 14 Pro'nun Titanyum versiyonu şu anda en uzun bekleme sırasına sahip olan cihaz. Bazı kullanıcılara Aralık ayının ortasından önce teslimat yapılması mümkün görünmüyor. Lei Jun durumu mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için büyük çaba göstereceklerini ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.