Xiaomi 14 Avrupa fiyatları ortaya çıktı: 14 Pro gelmiyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda lanse ettiği Xiaomi 14 serisinin Avrupa fiyatı belli oldu. Kaçıranlar için akıllı telefonlar 25 Şubat Pazar günü Barcelona'da, MWC 2024'ten bir gün önce tanıtılacak. Hatta Çinli üreticinin kullanıcılara bir sürpriz yaparak Xiaomi 14 Ultra modelini de vitrine çıkarması bekleniyor. Peki Xiaomi 14 ne kadara mal olacak? İşte beklenen fiyatı...

Xiaomi 14'ün Avrupa fiyatı belli oldu

Perakende kanallarından alınan bilgiye göre Xiaomi 14'ün Avrupa fiyatı, 12GB RAM ve 512GB depolama sürümü için 1.099 euro'dan başlayacak. Referans olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 13'ün 999 euro (8+256GB) başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla RAM ve depolama artışı göz önüne alındığında fiyatların korunduğunu söyleyebiliriz.

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Ayrıca son paylaşılan bilgiler, Xiaomi 14 Pro'nun Çin dışına çıkmayacağı yönündeki daha önceki söylentileri de doğruluyor. Bu doğrultuda Xiaomi, Pro modeli aşamalı olarak Ultra sürümüne geçirecek gibi görünüyor. Peki Xiaomi 14 neler sunacak? İşte özellikleri

Xiaomi 14 özellikleri

Halihazırda Çin'de satışa çıkan Xiaomi 14, ön yüzünde 1 Hz-120Hz değişken yenileme hızı ve 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunan 6,36 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelin, Dolby Vision, HDR10+ ve 3000 nit tepe parlaklık sunduğunu hatırlatalım. Akıllı telefona güç veren yonga seti ise, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Bu konfigürasyona ise 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB seçenekleri eşlik edecek. 152.8 x 71.5 x 8.2 mm boyutlarında ve 188gr ağırlığında olan Xiaomi 14, kutusundan HyperOS'a ek olarak 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj sunan 4.610mAh pil paketi ile çıkacak. Kamera bölümünde cihaza, 50 MP f/1.16 diyafram açıklığında ana kamera, 50MP telefoto ve 50MP ultra geniş açı sensörleri eşlik ediyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Ekran : 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit

: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB ve 16 GB RAM

: 12 GB ve 16 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Arka kamera : f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto

: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto Batarya : 4610mAh

: 4610mAh İşletim sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Boyutlar: 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 188gr

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