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    Doğrulandı: Xiaomi 14 ve 14 Pro nihayet globale geliyor

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 14 ve 14 Pro, çok yakında globale geliyor. Bugün Xiaomi Hindistan, akıllı telefonların küresel lansman tarihini paylaştı. İşte detaylar...
    Doğrulandı: Xiaomi 14 ve 14 Pro nihayet globale geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen Xiaomi 14 serisi, yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi seriye ait Xiaomi 14 ve 14 Pro, Çin'de tanıtılmış ancak küresel pazara ulaşmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi Hindistan, akıllı telefonların çıkış tarihine yönelik sürpriz bir paylaşımda bulundu. 

    Xiaomi 14 ve 14 Pro yakında globale geliyor

    X üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi, markanın Leica ortaklığına dikkat çekti ve akıllı telefon fotoğrafçılığı özelinde yeni bir duyurunun yolda olduğunu söyledi. Kaçıranlar için Xiaomi 13 ve 13 Pro, geçen yılki MWC 2023 kapsamında global pazar için tanıtıldı. Bu yılki etkinlik ise 26-29 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Dolayısıyla Xiaomi'nin geleneği bozmayacağını söyleyebiliriz. 

    Peki Xiaomi 14 ve 14 Pro neler sunuyor?

    Xiaomi 14 ve 14 Pro, sırasıyla 6,35 inç ve 6,73 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu panel, 1Hz ila 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca panelin üst bölümünde, selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 32MP delikli kamera sensörü bulunuyor. 

    Doğrulandı: Xiaomi 14 ve 14 Pro nihayet globale geliyor Tam Boyutta Gör
    Her iki model performans anlamında yeni VC soğutma çözümü ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Buna ise, standart modelde 8GB+256GB, 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB sürümleri eşlik ediyor. Pro modelde ise 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB RAM seçenekleri sunulacak.

    Xiaomi 14, kutusundan 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 4.610mAh pil paketi ve Leica imzalı 50 MP f/1.6 birincil, 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto sensörler ile çıkacak. Pro modelde ise 4.880mAh pil (120W kablolu, 50W kablosuz) ve f/1.42-4.0 50 MP birincil, f/2.2 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto sensör bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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