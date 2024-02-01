Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen Xiaomi 14 serisi, yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi seriye ait Xiaomi 14 ve 14 Pro, Çin'de tanıtılmış ancak küresel pazara ulaşmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi Hindistan, akıllı telefonların çıkış tarihine yönelik sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Xiaomi 14 ve 14 Pro yakında globale geliyor

X üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi, markanın Leica ortaklığına dikkat çekti ve akıllı telefon fotoğrafçılığı özelinde yeni bir duyurunun yolda olduğunu söyledi. Kaçıranlar için Xiaomi 13 ve 13 Pro, geçen yılki MWC 2023 kapsamında global pazar için tanıtıldı. Bu yılki etkinlik ise 26-29 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Dolayısıyla Xiaomi'nin geleneği bozmayacağını söyleyebiliriz.

Peki Xiaomi 14 ve 14 Pro neler sunuyor?

Xiaomi 14 ve 14 Pro, sırasıyla 6,35 inç ve 6,73 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu panel, 1Hz ila 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca panelin üst bölümünde, selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 32MP delikli kamera sensörü bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Her iki model performans anlamında yeni VC soğutma çözümü ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Buna ise, standart modelde 8GB+256GB, 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB sürümleri eşlik ediyor. Pro modelde ise 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB RAM seçenekleri sunulacak.

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Xiaomi 14, kutusundan 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 4.610mAh pil paketi ve Leica imzalı 50 MP f/1.6 birincil, 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto sensörler ile çıkacak. Pro modelde ise 4.880mAh pil (120W kablolu, 50W kablosuz) ve f/1.42-4.0 50 MP birincil, f/2.2 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto sensör bulunuyor.

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Doğrulandı: Xiaomi 14 ve 14 Pro nihayet globale geliyor