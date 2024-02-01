Doğrulandı: Xiaomi 14 ve 14 Pro nihayet globale geliyor

Xiaomi 14 ve 14 Pro yakında globale geliyor
X üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi, markanın Leica ortaklığına dikkat çekti ve akıllı telefon fotoğrafçılığı özelinde yeni bir duyurunun yolda olduğunu söyledi. Kaçıranlar için Xiaomi 13 ve 13 Pro, geçen yılki MWC 2023 kapsamında global pazar için tanıtıldı. Bu yılki etkinlik ise 26-29 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Dolayısıyla Xiaomi'nin geleneği bozmayacağını söyleyebiliriz.
Peki Xiaomi 14 ve 14 Pro neler sunuyor?
Xiaomi 14 ve 14 Pro, sırasıyla 6,35 inç ve 6,73 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu panel, 1Hz ila 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca panelin üst bölümünde, selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 32MP delikli kamera sensörü bulunuyor.
Xiaomi 14, kutusundan 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 4.610mAh pil paketi ve Leica imzalı 50 MP f/1.6 birincil, 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto sensörler ile çıkacak. Pro modelde ise 4.880mAh pil (120W kablolu, 50W kablosuz) ve f/1.42-4.0 50 MP birincil, f/2.2 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto sensör bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.