Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Pad 6 serisi altında yeni bir tablet piyasaya süreceği söyleniyor. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station, cihazın devasa bir ekranla geleceği yönündeki söylentileri doğruladı. Ayrıca panel boyutu hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

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Çinli kaynağa göre Xiaomi Pad 6 Max adı altında sunulması beklenen tablet 13-14 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyacak. Tasarımı ise değişmeyecek. Görünüm olarak geçtiğimiz Nisan ayında çıkış yapan Pad 6 ve Pad 6 Pro modelleriyle aynı olacağı bildiriliyor.

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Bluetooth SIG veritabanında görüldü

Xiaomi Pad 6 Max daha önce 23078KB5BC model numarasıyla Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıkmıştı. Cihazın teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca ne zaman tanıtılacağı da belli değil. İlerleyen günlerde sızıntılar arttıkça bu konular da netleşmeye başlayacak.

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Xiaomi'den 14 inç ekrana sahip devasa tablet geliyor