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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den 14 inç ekrana sahip devasa tablet geliyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin devasa ekrana sahip yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Xiaomi Pad 6 Max olarak adlandırılması beklenen cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
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    Xiaomi'den 14 inç ekrana sahip devasa tablet geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Pad 6 serisi altında yeni bir tablet piyasaya süreceği söyleniyor. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station, cihazın devasa bir ekranla geleceği yönündeki söylentileri doğruladı. Ayrıca panel boyutu hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

    Çinli kaynağa göre Xiaomi Pad 6 Max adı altında sunulması beklenen tablet 13-14 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyacak. Tasarımı ise değişmeyecek. Görünüm olarak geçtiğimiz Nisan ayında çıkış yapan Pad 6 ve Pad 6 Pro modelleriyle aynı olacağı bildiriliyor.

    Xiaomi'den 14 inç ekrana sahip devasa tablet geliyor Tam Boyutta Gör

    Bluetooth SIG veritabanında görüldü

    Xiaomi Pad 6 Max daha önce 23078KB5BC model numarasıyla Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıkmıştı. Cihazın teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca ne zaman tanıtılacağı da belli değil. İlerleyen günlerde sızıntılar arttıkça bu konular da netleşmeye başlayacak.

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    DreamSs 12 dakika önce

    Fururlar oni purada :)

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