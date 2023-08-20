Xiaomi 14, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'den güç alan ilk cihaz olabilir

Tam Boyutta Gör Ekim ayında gerçekleşmesi beklenen Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde Qualcomm'un yeni işlemcisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün tanıtılması bekleniyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse bu yonga setinde güç alacak ilk akıllı telefon Xiaomi 14 olabilir.

İşte Xiaomi 14'ün beklenen özellikleri:

Xiaomi 13'ün halefi Xiaomi 14, hem yazılım hem de donanım segmentinde çeşitli yükseltmeleri ve geliştirmeleri bir araya getirecek gibi görünüyor. Zira Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nin ardından Xiaomi, Android 14 tabanlı yeni MIUI 15'i duyuracak ve ardından şirket, Kasım ayında da Xiaomi 14'ü piyasaya sürecek. Bu zaman çizelgesinin peşpeşe olması ise Xioami 14'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacağı iddialarını kuvvetlendirdi.

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Cihazın kamera kısmında ise 50MP 1/1.28 inç birincil sensörün ev sahipliği yaptığı ve 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip bir telefoto lens ile birlikte ultra geniş açılı bir lensten oluşan bir arka kamera kurulumunun olması bekleniyor. Son olarak 4860 mAh batarya ile kutudan çıkacak cihazın, 90W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

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Xiaomi 14, Snapdragon 8 Gen 3'den güç alan ilk cihaz olabilir