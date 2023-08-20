Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ın tasarımı değişiyor: İşte muhtemel tasarım

Samsung Galaxy S24 ve S24+, iPhone'a benzer bir dikey çerçeve tasarımı ile gelecek
Daha piyasaya sürülmemiş Samsung cihazları ile ilgili paylaşımlar yapan Ice Universe'in yeni Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy S24 ve S24+'ın tasarımını ortaya çıkardı. Paylaşıma göreyse önceki nesle kıyasla değişen bir çerçeve tasarımı bizleri bekliyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.