Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ın tasarımı değişiyor: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini piyasaya sürmüştü. Etkinliğin gözde cihazları ise şirketin yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 oldu. Etkinliğin yoğunluğundan çıkan şirket, şimdilerde ise yeni serisi Galaxy S24 üzerinde çalışıyor ve ortaya çıkan yeni bir paylaşım, serinin tasarımı hakkında önemli bilgileri ortaya çıkardı.

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Samsung Galaxy S24 ve S24+, iPhone'a benzer bir dikey çerçeve tasarımı ile gelecek

Daha piyasaya sürülmemiş Samsung cihazları ile ilgili paylaşımlar yapan Ice Universe'in yeni Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy S24 ve S24+'ın tasarımını ortaya çıkardı. Paylaşıma göreyse önceki nesle kıyasla değişen bir çerçeve tasarımı bizleri bekliyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Yaptığı paylaşımda yukarıdaki görsellere de yer veren tipster, Samsung Galaxy S24 ve S24+'ın artık iPhone'a benzer bir dikey çerçeve tasarımına sahip olacağını da belirtti. Ayrıca bu cihazların Meizu 20'yi de andıran bir tasarıma sahip olması oldukça mümkün.

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Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ın tasarımı değişiyor