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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ın tasarımı değişiyor: İşte muhtemel tasarım

    Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte tasarım değişikliğine gidiyor. İşte yenilenen çerçeve tasarımıyla Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ın muhtemel tasarımı:  
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    Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ın tasarımı değişiyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini piyasaya sürmüştü. Etkinliğin gözde cihazları ise şirketin yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 oldu. Etkinliğin yoğunluğundan çıkan şirket, şimdilerde ise yeni serisi Galaxy S24 üzerinde çalışıyor ve ortaya çıkan yeni bir paylaşım, serinin tasarımı hakkında önemli bilgileri ortaya çıkardı.

    Samsung Galaxy S24 ve S24+, iPhone'a benzer bir dikey çerçeve tasarımı ile gelecek

    Daha piyasaya sürülmemiş Samsung cihazları ile ilgili paylaşımlar yapan Ice Universe'in yeni Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy S24 ve S24+'ın tasarımını ortaya çıkardı. Paylaşıma göreyse önceki nesle kıyasla değişen bir çerçeve tasarımı bizleri bekliyor olabilir.

    Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ın tasarımı değişiyor Tam Boyutta Gör
    Yaptığı paylaşımda yukarıdaki görsellere de yer veren tipster, Samsung Galaxy S24 ve S24+'ın artık iPhone'a benzer bir dikey çerçeve tasarımına sahip olacağını da belirtti. Ayrıca bu cihazların Meizu 20'yi de andıran bir tasarıma sahip olması oldukça mümkün.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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