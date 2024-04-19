Xiaomi 14 için Yapay Zekâ Hazine Sandığı geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S24 serisi ile birlikte başlattığı ve sonrasında diğer amiral gemilerine de sunduğu Galaxy AI paketine benzer bir paket de Xiaomi tarafından hazırlanıyor. Xiaomi 14 serisi bol özellikle Yapay Zekâ Hazinesine kavuşacak.

Xiaomi 14 için önemli güncelleme

Firmanın AI Treasure Chest ya da Yapay Zekâ Hazine Sandığı yüzlerce özellikten oluşuyor. 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek testlerde 40 bin kullanıcılık kontenjan olduğu belirtildi. Xiaomi toplu bir güncelleme değil testleri geçtiği anda özellikleri birer ikişer sunan bir strateji belirlemiş.

Xiaomi 14 bekleyenlere müjde! 1 ay önce eklendi

Paket içerisinden ilk sızan sürpriz duvar kâğıdı özelliği, kullanıcıların alışkanlıklarına göre şaşırtıcı duvar kâğıtları sunacak. Firmanın bu özelliği ilk olarak sunması bekleniyor. Bunun haricinde ne tür özellikler var bilinmiyor.

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Xiaomi 14 dolu dolu yapay zekâ özelliklerine kavuşuyor