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    Vivo, Android 15 güncellemesi yarışında Google ve Samsung’u geride bıraktı

    Android kullanıcılarının çok büyük bir kısmı büyük bir heyecanla Android 15 sürümünü beklerken, Çinli teknoloji şirketi Vivo bu yarışta en büyük iki ismi, Google ve Samsung’u geride bıraktı.

    Vivo, Android 15 güncellemesini servis etmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Android 15 güncellemesi, Vivo'nun öncülüğünde kullanıcılarla buluşmaya başladı. Funtouch OS 15 arayüzüyle gelen bu güncelleme, markanın bazı üst düzey cihazlarına erken erişim sağlıyor ve Vivo böylece Google ve Samsung gibi devlerin önüne geçerek kullanıcılarına Android 15'i ilk sunan üretici oldu. Resmi çıkış tarihi 30 Eylül olarak planlanmış olsa da, bazı şanslı Vivo kullanıcıları güncellemeyi şimdiden deneyimleme fırsatına sahip.

    Google’ın Pixel cihazları ve Samsung’un Galaxy serisi genellikle Android güncellemelerinde ön sıralarda yer alırken, bu kez Vivo, Android 15'i ilk ulaştıran marka olmayı başardı. Örneğin, Google’ın Pixel 9 serisi hala Android 15 güncellemesini beklerken, bu güncellemenin Ekim ortasında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Samsung cephesinde ise henüz net bir takvim açıklanmış değil.

    Peki hangi Vivo cihazları bu erken güncelleme fırsatından yararlanıyor? Android 15 şu anda Vivo X100 serisi, Vivo X Fold 3 Pro ve iQOO 12 modellerine ulaşıyor. Bu cihazların kullanıcıları, sadece Android 15’in getirdiği yenilikleri değil, aynı zamanda Vivo’nun özelleştirdiği Funtouch OS 15 ile birlikte sunulan yeni özellikleri de deneyimleme fırsatı buluyor.

    Funtouch OS 15, Android 15 üzerine eklediği birkaç dikkat çekici özellik ile fark yaratıyor. Galeri uygulamasında yer alan yapay zeka destekli "Silgi" aracı, fotoğraflarda istenmeyen objeleri kolayca temizlemeye olanak sağlarken, gölge kaldırma aracı ise fotoğraf düzenlemeyi seven kullanıcılar için büyük kolaylık sunuyor. Bunun yanı sıra, işitme engelli ya da zor duyan kullanıcılar için geliştirilen "Canlı Altyazı" özelliği, duyulan konuşmaları anında ekranda yazıya dönüştürüyor.

    Android 15 ise kendi başına oldukça ilgi çekici bazı özellikler sunuyor. Bunların başında, kişisel uygulamaların daha güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan "Özel Alan" ve güvenli iş birliği için kısmi ekran paylaşımı gibi yenilikler geliyor. Vivo’nun bu güncelleme yarışında öne geçmesi, markanın yazılım güncellemelerinde ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Diğer markaların güncellemelerini ne zaman yayınlayacakları merak konusu, ancak Vivo kullanıcıları şu an için bu avantajın tadını çıkarıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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