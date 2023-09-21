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    Apple, iPhone 15 Pro Max kamerasındaki kısıtlamanın nedenini açıkladı

    iPhone 15 Pro Max'in tetraprizma lens sistemi neden 5x optik zoom ile sınırlı? Apple'ın kamera yazılımı mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Jon McCormack'den açıklama geldi.
    apple iphone 15 pro max telefoto kamera 5x sınırı neden açıklama Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 Pro Max’teki telefoto lensin -OIS ve otomatik odaklama 3D sensör kaydırma modülünün birleşimiyle- şimdiye kadarki en gelişmiş kamera sabitleme sistemine sahip olduğunu söylüyor. Apple’dan Jon McCormack, telefonun 5x yakınlaştırma lensinin 10x lense kıyasla inanılmaz derecede iyi sabitlediğini söylüyor.

    iPhone 15 Pro Max telefoto kamera neden 5x ile sınırlı?

    Apple'ın kamera yazılımı mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısının açıklamasına göre, Apple dengeyi 5x yakınlaştırmada sağlamış. Şirket, 10x yakınlaştırma için en iyi deneyimin tripod kullanımıyla sağlanabildiğini, elle sabitlemenin pek mümkün olmadığını düşünüyor.

    Apple’ın iPhone ürün pazarlaması kıdemli direktörü Maxime Veron da iPhone 15 Pro Max’in 5x lensinin f/2.8’de açılarak mükemmel ışık yönetimine olanak sağladığını söylüyor. Daha düşük diyafram açıklığı, kameranın sensörünün daha fazla ışığı yakalamasına olanak tanıyor.

    Apple, bu yıl Pro modellerini de kendi içinde ayırdı. iPhone 15 Pro Max ile 15 Pro arasındaki en önemli farklardan biri; 5x optik yakınlaştırma yeteneği. iPhone 15 Pro, 3x optik zoom yapabiliyor. Apple’ın tetraprizma lens sistemini önümüzdeki yıl her iki iPhone 16 Pro modelinde de kullanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 5 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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