Apple, iPhone 15 Pro Max kamerasındaki kısıtlamanın nedenini açıkladı

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 Pro Max’teki telefoto lensin -OIS ve otomatik odaklama 3D sensör kaydırma modülünün birleşimiyle- şimdiye kadarki en gelişmiş kamera sabitleme sistemine sahip olduğunu söylüyor. Apple’dan Jon McCormack, telefonun 5x yakınlaştırma lensinin 10x lense kıyasla inanılmaz derecede iyi sabitlediğini söylüyor.

iPhone 15 Pro'nun kamerası ile çekilen ilk klip yayınlandı! 1 hf. önce eklendi

iPhone 15 Pro Max telefoto kamera neden 5x ile sınırlı?

Apple'ın kamera yazılımı mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısının açıklamasına göre, Apple dengeyi 5x yakınlaştırmada sağlamış. Şirket, 10x yakınlaştırma için en iyi deneyimin tripod kullanımıyla sağlanabildiğini, elle sabitlemenin pek mümkün olmadığını düşünüyor.

Apple’ın iPhone ürün pazarlaması kıdemli direktörü Maxime Veron da iPhone 15 Pro Max’in 5x lensinin f/2.8’de açılarak mükemmel ışık yönetimine olanak sağladığını söylüyor. Daha düşük diyafram açıklığı, kameranın sensörünün daha fazla ışığı yakalamasına olanak tanıyor.

Apple, bu yıl Pro modellerini de kendi içinde ayırdı. iPhone 15 Pro Max ile 15 Pro arasındaki en önemli farklardan biri; 5x optik yakınlaştırma yeteneği. iPhone 15 Pro, 3x optik zoom yapabiliyor. Apple’ın tetraprizma lens sistemini önümüzdeki yıl her iki iPhone 16 Pro modelinde de kullanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, iPhone 15 Pro Max kamerasındaki kısıtlama hakkında konuştu