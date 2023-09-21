Apple, iPhone 15 Pro Max kamerasındaki kısıtlamanın nedenini açıkladı

iPhone 15 Pro Max telefoto kamera neden 5x ile sınırlı?
Apple'ın kamera yazılımı mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısının açıklamasına göre, Apple dengeyi 5x yakınlaştırmada sağlamış. Şirket, 10x yakınlaştırma için en iyi deneyimin tripod kullanımıyla sağlanabildiğini, elle sabitlemenin pek mümkün olmadığını düşünüyor.
Apple’ın iPhone ürün pazarlaması kıdemli direktörü Maxime Veron da iPhone 15 Pro Max’in 5x lensinin f/2.8’de açılarak mükemmel ışık yönetimine olanak sağladığını söylüyor. Daha düşük diyafram açıklığı, kameranın sensörünün daha fazla ışığı yakalamasına olanak tanıyor.
Apple, bu yıl Pro modellerini de kendi içinde ayırdı. iPhone 15 Pro Max ile 15 Pro arasındaki en önemli farklardan biri; 5x optik yakınlaştırma yeteneği. iPhone 15 Pro, 3x optik zoom yapabiliyor. Apple’ın tetraprizma lens sistemini önümüzdeki yıl her iki iPhone 16 Pro modelinde de kullanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.